Brann i tre boliger

Det brenner i tre boliger i Lier kommune. Politiet jobber nå med å få kontroll på personene som bor i boligene.

Oppdatert nå nettopp







– Klokken 00.38 fikk vi inn flere nødtelefoner om brann i Lierstranda. Meldingen gikk først ut på at det var brann i andre etasje på et trehus, men underveis fikk vi meldinger om at brannen hadde spredd seg til to nærliggende boliger, forteller operasjonsleder Espen Reite til VG.

Nødetatene rykket ut med en rekke enheter, blant annet et redningshelikopter og luftambulanse.

– Per nå har vi ikke fullstendig oversikt over alle beboerne i husene. Det er mulig to personer er savnet, det jobber vi med å få oversikt over, fortsetter Reite.

Klokken 01.38 er fortsatt to personer fra det ene huset ikke gjort rede for.

Det jobbes nå med både evakuering og slukking, i tillegg evakueres flere nærliggende hus. Totalt er ni hus i tillegg til de tre som brenner evakuert.

– Kommunens kriseteam er tilkalt fordi det er så mange berørte. I tillegg er nødetatene sterkt representert, og vi har luftambulanse på stedet, sier Reite til NTB.

Politiet oppfordrer også skuelystene til å holde seg borte fra området.

Publisert: 12.05.19 kl. 01:24 Oppdatert: 12.05.19 kl. 01:39