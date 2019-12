ÅSTEDET: Onsdag formiddag er både bamser, blomster, lys og hilsener lagt ned i snøen ved Fagereng på Tromsøya. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Mor og datter døde i Tromsø: Barnefaren var på jobb

TROMSØ (VG) Barnefaren i 30-årene sto på jobb da et voldsomt drama utspilte seg noen kilometer unna: Fra den iskalde sjøen ble kona og de tre døtrene hentet livløse opp.

Kvinnen i 20-årene og den eldste datteren på syv år mistet livet, mens de to jentene på halvannet og fire år fortsatt er livstruende skadet etter at de ble hentet opp fra sjøen i Tromsø for to dager siden.

Moren etterforskes for henholdsvis drap og drapsforsøk på sine tre døtre, og en sentral del av politiets etterforskning er å kartlegge bevegelsene før de ble hentet opp fra den iskalde sjøen. I jakten på svar ønsker politiet å snakke med flere vitner.

Spesielt gjelder det personer som har gjort observasjoner i området rundt åstedet før politiet kom dit like før klokken 17.30 mandag. De ønsker også informasjon dersom noen har sett familien på vei til åstedet, samt fra personer som har kjennskap til familien.

– Vi kan ikke gå ut med opplysningene vi har, for da kan vitnene bli påvirket. Derfor holder politiet kortene tett til brystet, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen til VG.

Ahmed Idris (39) er venn av faren i familien, og forteller at han tirsdag morgen fulgte ham til flyplassen, da han skulle fly til Oslo for å være hos sine to døtre på Rikshospitalet. Han sier at kameraten har fortalt ham følgende om hva som skjedde mandag:

– Han var hjemme med de to yngste jentene, mens kona hadde prøve i norsk muntlig. Da hun kom hjem og overtok barna, gikk han på arbeid, sier Idris.

– Da han kom hjem, var huset tomt. Han ventet, ringte til venner og lette, men forsto ikke hvor familien var blitt av. Utpå kvelden kom politiet på døren.

Tromsø i sorg etter dødsfallene: «Helt fryktelig»

VG har også snakket med barnefarens arbeidsgiver, som forteller at han dro på jobb klokken 13 og var ferdig klokken 19.

Både videoopptak og arbeidstidsloggen som føres for skattemyndighetene, bekrefter at mannen var på arbeid da ektefellen og de tre døtrene havnet på sjøen. Ifølge arbeidsgiveren sikret politiet seg disse opplysningene tirsdag.

– Det er 200 prosent sikkert at han var der. Kona mi og nevøen min jobbet sammen med ham, sier arbeidsgiveren til VG.

Familien på fem fra Sudan har den siste tiden bodd i en tomannsbolig nord for Tromsø sentrum. Huset ligger i en blindvei i bratt lende, med fantastisk utsikt mot Tromsdalstind.

En nabokvinne som var ute og gikk tur, så politiet utenfor boligen etter klokken 19.30 mandag. Først senere på kvelden forsto hun at de var de fire som var funnet livløse i sjøen.

– Det er helt forferdelig. Jeg skjønner ikke hvordan noen kan bli så desperat at de har sett en slik handling som eneste utvei, sier Tromsø-kvinnen.

Familievenner om dødsfallene: «Helt uforståelig»

Hun ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk, men har en datter på alder med et av barna som ligger med kritiske og livstruende skader på Rikshospitalet.

– En slik tragedie blir særlig nær, siden vi har barn på samme alder.

Det er få barnefamilier i nabolaget, og kvinnen forteller at de ikke hatt omgang med familien fra Sudan.

– De holder seg mye for seg selv. Men vi hilser når vi møtes i gaten. Kvinnen snakket ikke norsk, men har alltid vært smilende og hyggelig.

Ifølge politiet kom faren til Norge i 2015, mens moren kom gjennom familiegjenforening to år senere. De hadde godkjent midlertidig opphold i Norge. Flyktningtjenesten legger ikke skjul på at deres ansatte er svært berørte.

– Hendelsen er en forferdelig tragedie som har gått sterkt inn på alle våre ansatte. Vi jobber for å ivareta flyktningene best mulig, sier enhetsleder May-Britt Stensjø Miri til VG.

Hun sier at stemningen kjennetegnes ved at det er veldig stille. Den drapssiktede, avdøde kvinnen deltok i introduksjonsprogrammet og fikk norskopplæring ved Voksenopplæringen. Hun var oppe i muntlig norsk bare timer før hun og barne ble hentet livløse fra sjøen.

– Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke si noe om kvinnen eller vårt forhold til henne, sier Stensjø Miri.

Det er for tiden 280 flyktninger i det toårige introduksjonsprogrammet i Tromsø. Kommunen har i perioden 2016–2018 bosatt omtrent 200 flyktninger hvert år. Familiegjenforening kommer i tillegg.

Publisert: 04.12.19 kl. 13:41

Bistandsadvokat Erik Ringberg sier til VG han har fortsatt ikke hatt kontakt med barnefaren, som er på Rikshospitalet med sine to døtre.

