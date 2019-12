Dette mener NAV gikk galt i trygdeskandalen

Manglende styringssignaler fra departementet, mangelfull kompetanse og kapasitet, misforståelser og dårlig kommunikasjon trekkes frem som grunnen til at NAV har tolket EØS-reglene for trygd feil i flere år.

Det kommer frem i NAVs internrevisjonsrapport om NAV-skandalen.

– Mitt ansvar som NAV-sjef er å finne ut hvor og hvorfor NAV har feilet, rette opp feilene vi har gjort, og forhindre at noe slikt kan skje igjen. Så får andre ta ansvar for sine områder. Min vurdering er at internrevisjonsrapporten gir en god og uavhengig vurdering av det som har skjedd, sier NAV-sjef Sigrun Vågreng på pressekonferansen der rapporten presenteres.

Hun sier NAV nå jobber med å rydde opp, og rette opp i feilen.

– Dette ansvaret tar jeg så lenge jeg har tillit fra statsråden.

I rapporten går NAV gjennom det de mener gikk galt da EØS-reglene om trygd og utenlandsopphold trådte i kraft i 2012.

De har tolket feiltolket EU-reglene som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land siden 2012.

Minst 36 personer har fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder som følge av dette.

Minst 2.400 trygdemottakere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling. Nav har omgjort 57 feilaktige saker, og det er betalt ut rundt 1 million kroner til folk som har fått urettmessige krav, ifølge NTB.

Flere eksperter mener det kan være NAV-feilen gjelder allerede fra 1994 da EØS-avtalen trådte i kraft - før de nye reglene kom i 2012. NAV har ikke gått igjennom saker fra før 2012 der de gamle EØS-trygdereglene gjaldt i rapporten.

Kommunikasjonsproblemer

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har fastholdt at hun først ble gjort kjent med feiltolkningen i julen i 2018. Hun har også fastholdt at det først var den 30. august 2019 at departementet fikk beskjed av Nav om at feilen også kunne føre til at folk hadde blitt feilaktig dømt – og at det var da den store alarmen gikk i departementet.

Ifølge NAV er dette en misforståelse, som har oppstått som følge av for dårlig kommunikasjon.

I mars i år skrev departementet til NAV at NAV kunne endre praksis slik at man kunne ta med trygdeytelser ut av landet også ved korte utenlandsopphold - ikke bare hvis man skulle flytte - som man tidligere har trodd.

Revisjonsdirektøren sier på pressekonferansen at korte opphold i realiteten gjelder alle midlertidige opphold, ikke bare opphold under fire uker, men at dette ikke ble komunisert godt nok.

– Dette er grunnen til at NAV fortsatte på feil spor en stund til, sier han.

Ba om EØS-hjelp - fikk nei

Revisjonsdirektør Terje Klepp trekker frem at flere ytelser ble slått sammen til AAP i 2007, og at man i perioden etter samtidig jobbet med den nye trygdeforordningen som til slutt ble innført i 2012.

I 2009 etterspurte Nav ha signaler til hvordan de kommende EØS-reglene skulle tolkes. Det ville ikke Arbeids- og inkluderingsdepartementet gi - de viste til at NAV hadde vært på de samme møtene som dem, og at forordningen ikke ville innebære store endringer.

Klepp mener en språkfeil kan være noe av grunnen til feiltolkningen. Da den nye forordningen ble innført i 2012 ble bosted, som før var definert som "vanlig oppholdssted" endret til "stedet der en person til vanlig er bosatt". Samtidig blir opphold endret fra "midlertidig oppholdssted" til "midlertidig bosted".

Mest AAP

NAV har også gått gjennom hva som skjedde internt i NAV etter at Trygderetten fra sommeren 2017 begynte å sende saker i retur til NAV, fordi domstolen mente etaten hadde tolket EØS-reglementet feil.

I tillegg går de gjennom hva som skjedde fra desember 2018, da første varselet ble sendt til departementet, til skandalen ble offentlig kjent 28. oktober i år.

- Rapporten ble ferdig sent i går kveld. Internrevisjonen har jobbet med rapporten i seks uker. Arbeidsgruppen har gått gjennom en stor mengde dokumentasjon og snakket med 50 personer som jobber eller har jobbet i NAV, sier revisjonsdirektør Terje Klepp.

NAV har kun gjennomgått saker relatert til sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og pleiepenger, som det er klart at har vært omfattet av NAV-skandalen.

Av de 48 dommene riksrevisjonen ville se på på nytt da NAV-skandalen ble kjent, dreide 47 av sakene seg om AAP.

les også For 19 år siden vant Odd (68) frem om sykepenger i utlandet: Men NAV fortsatte å gjøre feil

Så langt er ytelsesdirektør Kjerstil Monland den eneste som har gått av som følge av skandalen. Hun får beholde millionlønnen i NAV, kunne VG fortelle tidligere denne uken.

Tirsdag ble det kjent at statsminister Erna Solberg ikke kan huske hvordan hun fanget opp NAVs praksisendring.

