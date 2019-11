POLFARER: Børge Ousland er viden kjent som polfarer og ekspedisjons-leder etter flere ekspedisjoner i polare strøk. Foto: Frode Hansen

Børge Ousland på polekspedisjon hentes ut med forskningsskip

Børge Ousland (57) og sørafrikanske Mike Horn (53) forsøker å krysse Polhavet fra Alaska til Svalbard på ski. Et forskningsskip skal hente dem ut av polisen.

Ousland og Horn forlot Nome i Alaska med seilbåt 25. august og ankom iskanten 12. september. Siden har de gått på ski over isen.

Planen var at de skulle hentes med seilbåt ved iskanten nord for Svalbard. Talsperson Lars Ebbesen for ekspedisjonen sier til NRK at de vil bli hentet ut av Norsk Polarinstitutts forskningsskip Lance i stedet fordi det er en sikrere løsning.

– Vi har ikke kontroll på isen, og sikkerheten går foran alt. Børge har selv vært med på å gjøre avtalen med Lance fra satellittelefonen sin. Dette er nok første gang noen booker et skip direkte fra iskanten, sier Ebbesen til NRK.

Lance ligger i havn i Tromsø, og tirsdag morgen setter den kursen nordover for å hente polfarerne ut.

Ebbesen har tidligere sagt til VG at det er overraskende mye is i området, og at den driver i en annen retning enn det som er vanlig i Polhavet. Ekspedisjonen har tidligere takket nei til forslag om uthenting.

– Hadde det vært tryggere og greiere, hadde vi ikke bedt om Lance. Det har aldri vært gjort før, at polfarere kommer av isen med båt på denne måten. Med værforholdene og med en istykkelse som de ikke har kontroll på, har vi måttet tenke et skritt lenger, sier han til NRK.

Polfarerne skulle egentlig nå målet i midten av november. På grunn av klimaendringene er isen mye tynnere enn vanlig, har Ebbesen tidligere uttalt.

Seilbåten som opprinnelig skulle hente dem, reiser den også, slik at temaet har to muligheter.

Også polfarerne Aleksander Gamme, Bengt Rotmo og Knut Espen Solberg er om bord på Lance for å kunne bistå de to som snart skal hentes ut.

Publisert: 26.11.19 kl. 04:43