Ap og SV etter ny Hauglie-beklagelse i NAV-saken: - Dypt alvorlig

Hittil har Rødts Bjørnar Moxnes blitt hånet for å fremme mistillitsforslag mot statsråd Anniken Hauglie. Den nye skuff-saken øker presset på henne. Aps Eva Kristin Hansen sier at statsråder som beklager, nærmer seg avgang.

Saksordfører for NAV-kontrollsaken i Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap), reagerer sterkt:

– Dette er helt utrolig - og det er et mønster her jeg liker dårlig. Her er det åpenbart sviktende rutiner, noe som er svært alvorlig. Har de ikke hatt arkivrutiner i departementet, spør hun.

– Det er jo en skandale at et så viktig brev havnet i en skuff: Realiteten er at Hauglies departement for halvannet år siden fikk informasjon som kunne ført til at alarmen gikk allerede da. Så blir henvendelsen liggende i en skuff. Det er helt utrolig og det er et mønster jeg liker dårlig. Her er det åpenbart sviktende rutiner, noe som er svært alvorlig. Har de ikke hatt arkivrutiner i departementet, spør hun.

Hansen svarer slik på om hun har tillit til Hauglie:

– Jeg registrerer at hun sier beklager flere ganger i intervjuet i VG. Hvis en statsråd må bruke det ordet på Stortinget, er man meget nær ved å erkjenne at man må ta sin hatt å gå. Denne saker viser at vi virkelig trenger å ta en full gjennomgang på Stortinget, sier Hansen.

Torsdag overleverte Hauglie ny informasjon til Stortinget, som blant annet inneholdt et brev fra NAV, hvor de så tidlig som i juni 2018 ba om en rettslig vurdering fra Arbeids- og sosialdepartementet i en EØS-trygderettssak.

– Det brevet ble liggende i en skuff. Jeg beklager så mye, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

– Dypt alvorlig

– Dette er dypt alvorlig. Alle piler peker nå på at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og hennes departementet kunne ha avdekket NAV-skandalen allerede i 2018, sier SVs medlem i kontrollkomiteen, Freddy Andre Øvstegård, til VG.

SV støttet ikke Rødts mistillitsforslag mot Hauglie da saken ble behandlet i Stortinget i forrige uke, men Øvstegård sier de nye opplysningene er i ferd med å vippe i retning av at også SV vurderer mistillit mot arbeids- og sosialministeren.

– Disse opplysningene gjør det mer sannsynlig vi vil fremme et mistillitsforslag mot henne, sier Øvstegård.

Han fremholder at det kommer stadig nye informasjon som undergraver tilliten til Hauglie og at den videre prosessen vil avgjøre.

Ba om tilbakemelding

Brevet fra 2018 omhandler en sak knyttet til om folk som ikke har vært yrkesaktive før de kom inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), skal ha rett på å ta med seg AAP når de flytter til utlandet. Kvinnen saken gjelder tapte retten til å ta med seg AAP til utlandet. Saken var oppe i både NAV klageinstans og Trygderetten, uten at hun fikk medhold.

NAV skilte nemlig mellom de som flyttet til utlandet og tidligere vært yrkesaktive, og de som ikke hadde vært yrkesaktive før. Det hadde ikke kvinnen vært.

Brevet som ble liggende i en skuff viser til den EU-loven (forordningen), som NAV har tolket feil, og avslutter brevet: «Vi ber om tilbakemelding fra departementet, dersom denne praksis ikke kan opprettholdes».

