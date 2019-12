Glatte veier ved Vestby i Akershus tirsdag morgen. En trailer fikk sladd og sperret det ene kjørefeltet. Foto: NYHETSTIPS.NO / NTB scanpix

Såpeglatte veier skapte ulykkesmorgen på Østlandet

Underkjølt nedbør førte til såpeglatte veier og flere ulykker. – La bilen stå, oppfordrer Øst politidistrikt.

På E6 ved Vestby i Akershus sakset et vogntog og havnet på tvers over veien. Semitraileren tok med seg en lyktestolpe før den stanset. Politiet meldte i 9-tiden at veien blir stengt over noe tid.

I trafikkaoset på stedet kjørte en bil inn i en putebil som demper trafikken i sørgående felt, og Follotunnelen ble stengt i retning Oslo som følge av ulykken. Øst politidistrikt melder om ekstremt glatte veier i hele distriktet, og kommer med en klar oppfordring:

– Må du virkelig ut å kjøre i dag? Om ikke, så råder vi alle til å la bilen stå!

Det er imidlertid flere steder hvor glatte veier setter sitt preg på trafikken. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for underkjølt regn og regn som fryser på bakken i hele landet.

I Kongsberg meldes det om tre ulike trafikkulykker på samme tid – blant annet på E134 hvor tre biler skal være involvert. I tillegg har en buss kjørt i autovernet, og politiets patruljer melder om ekstremt glatte veier.

En bil kjørte inn i en putebil som skulle dempe trafikken etter en annen ulykke på E6. Foto: NYHETSTIPS.NO / NTB scanpix

I Holmestrand i Vestfold har en stor kranbil sklidd og delvis veltet i Kleiverudveien. Ingen skal ha blitt skadet. I Skien i Telemark har minst fire biler med seks personer vært involvert i en kjedekollisjon på Bjørntvedtvegen. Ingen ble alvorlig skadet i ulykken.

På Ringshaugstranda ved Tønsberg kolliderte en personbil og buss. Veien ble helt stengt på ulykkesstedet. En mann i 30-årene ble lettere skadet og kjørt til legevakt. Politiet etterforsker kollisjonen.

E134 ved Strømsåstunnelen ble stengt grunnet en trafikkulykke mellom to biler. Bilene var fjernet etter en halv times tid og politiet melder at veien vil bli åpnet for alminnelig ferdsel i løpet av kort tid.

