UTRYKNING: Flere politipatruljer rykket ut til det politiet først omtalte som «en alvorlig voldshendelse» på Kapp i Østre Toten. Foto: TERJE BRINGEDAL

Siktet far rekonstruerte drapsforsøket på sønnen

Den siktede familiefaren rekonstruerte fredag det som skjedde da han forsøkte å ta livet av sin 15 år gamle sønn.

Nå nettopp







Innlandet politidistrikt opplyser til VG at rekonstruksjonen ble gjennomført av lokalt politi med bistand fra Kripos.

Den siktede var til stede sammen med sin forsvarer Håvard Fremstad.

Uavklart for sønnen

Det var 9. oktober i år at politiet ble tilkalt til boligen på Kapp i Østre Toten.

Da de ankom stedet, fant de 15-åringen livløs i husets andre etasje, har en nabo tidligere fortalt til VG.

Bakgrunn: 15-åring funnet livløs på Toten: Far erkjenner straffskyld for drapsforsøk

Patruljen hadde med seg hjertestarter og iverksatte umiddelbart livreddende førstehjelp.

Den andre patruljen fulgte etter faren og pågrep ham etter kort tid i nærheten.

Tilstanden til 15-åringen, som er innlagt på Ullevål sykehus er fortsatt uavklart.

Har erkjent

Familiefaren er nå siktet for drapsforsøk, seksuell omgang med sønnen da han var under 14 år og for frihetsberøvelse av moren.

Mannen skal ha låst moren ute på balkongen slik at hun ble avskåret fra å hjelpe sønnen.

Politiet har tidligere avkreftet at den siktede brukte våpen for å skade sønnen.

Faren har erkjent straffskyld for drapsforsøk og overgrep, samt at han har erkjent de faktiske forholdene knyttet til frihetsberøvelsen.

VG har kontaktet forsvarer Fremstad som sier at han ikke har anledning til å svare på nåværende tidspunkt.

Publisert: 25.10.19 kl. 15:00







Mer om