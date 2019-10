Ap-leder Jonas Gahr Støre på Fellesforbundets landsmøte sammen med Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Kilder til VG: Ligger an til EØS-thriller i Fellesforbundet

VG får tirsdag kveld bekreftet at et mindretall i redaksjonskomiteen på Fellesforbundets landsmøte vil melde Norge ut av EØS, mens et knapt flertall ønsker i stedet å utrede handlingsrommet innenfor EØS-avtalen.

Men VGs kilder presiserer at utfallet av den endelige voteringen, som skal skje onsdag morgen, fortsatt er helt åpent.

Etter en lang og intens - og til tider uforsonlig - debatt om EØS-medlemsskapet, skal LOs største industriforbund nå konkludere i EØS-striden.

Kampvotering

Det blir kampvotering onsdag morgen om mellom de to forslagene:

** Det knappe flertallet ønsker en EØS-utredning i offentlig regi, som skal utforske hvordan de faglige rettighetene til arbeidstagersiden bedre kan forsvares innenfor rammen av EØS-avtalen.

** Mindretallet ønsker å utrede hvordan Norge skal forlate EØS og hvilke alternativer til medlemskapet som finnes.

Utfallet ventes å ha stor betydning for den videre behandlingen av EØS-saken internt i LO, og kan også påvirke EØS-debatten på Aps landsmøte i 2021.

