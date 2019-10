FORSVINNER: Sør- og Nord-Trøndelag har allerede slått seg sammen, men fra 1. januar skjer det med de andre fylkene. Samtidig får fylkene også mer ansvar, som drift- og vedlikehold av fylkesveiene. Innen da må de ha ansatt nok folk, og ha bygd opp en organisasjon for å håndtere det nye ansvaret. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Trøbbel i flytting av vei-ansvaret: – Det er uhørt

Det er under tre måneder til fylkene skal ta over ansvaret for fylkesveiene. At samferdselsministeren ber fylkene holde trøkket oppe, provoserer opposisjonen.

Nå nettopp







Fra 1. januar er det altså fylkeskommunene som skal ha ansvaret for drift og vedlikehold av Norges 45.000 kilometer med fylkesvei. Hvis entreprenørene får problemer med vinterveiene etter nyttår, er det fylkene som må håndtere det.

Samferdselsminister Jon Georg Dale sa i går til VG at han er bekymret på om fylkeskommunene vil klare å få opp en ny organisasjon i tide – så de har full kontroll og holder høyt nok nivå fra 1. januar.

Det får opposisjonen på Stortinget til å reagere kraftig.

– Det er helt uhørt at Dale er bekymret for om fylkeskommunene har nok trøkk på å gjennomføre reformen. Regjeringen har ikke klart å hoste opp hvordan finansieringen blir, og tiden går, sier Senterpartiets Siv Mossleth til VG.

– Hvert eneste tilfelle av brøytekaos fra 1. januar er Jon Georg Dale sitt helt personlige ansvar, sier Arne Nævra i SV.

ANSVARET FORKLART: Statens vegvesen har i dag entreprenører som gjør selve brøytingen og strøingen av fylkesveier som denne, nr. 55 over Sognefjellet. Men veivesenet er såkalt byggherre; de administrerer hvem som gjør hva og må rydde opp hvis noe går galt eller problemer oppstår. Det er dette fylkene også må gjøre fra 1. januar. Foto: Statens vegvesen

Forvirret? Dette er saken: Fra 1. januar 2020 trer regionreformen i kraft og Norge får nye fylker med mer ansvar. Fylkene skal blant annet ta over administrasjon av fylkesveiene, jobben som 1850 ansatte i Statens vegvesen gjør i dag. At Statens vegvesen i tillegg skal omstruktureres, har skapt så mye usikkerhet for de ansatte at folk har sluttet i hopetall. Vegvesenet Fra 1. januar 2020 trer regionreformen i kraft og Norge får nye fylker med mer ansvar. Fylkene skal blant annet ta over administrasjon av fylkesveiene, jobben som 1850 ansatte i Statens vegvesen gjør i dag. At Statens vegvesen i tillegg skal omstruktureres, har skapt så mye usikkerhet for de ansatte at folk har sluttet i hopetall. Vegvesenet omtaler situasjonen som kritisk . Og samferdselsministeren er altså bekymret for om fylkene har nok trøkk på gjennomføringen av reformen til å bli klare til 1. januar

– Her har regjeringen rett og slett gjort en elendig jobb. De legger først finansiering på bordet i november og så nærmest anklager de fylkene for ikke å ha kontroll, sier Nævra i SV.

Samferdselsministeren mener kritikken er absurd.

Slik slår det ut i Nordland

Nordland fylke har ropt varsku, fordi de ikke vet om de har penger til å ansette de 127 ansatte de trenger før 1. januar.

Staten gir dem midler for folk som hentes fra Statens vegvesen. Og de har hentet folk derfra, men per torsdag mangler de fortsatt 58 folk.

Disse stillingene må trolig lyses ut eksternt, og Nordland har ingen aning på om staten vil ta regningen. Det selv om de skal være oppe og gå om under tre måneder.

– Det er midler som må tas fra andre ting, for eksempel asfalt, sier fylkesråd for samferdsel, Bent-Joacim Bentzen (Sp) til VG.

Regjeringen har varslet at finansieringsløsningen kommer i starten av november.

– Det er ganske klassisk å skylde på fylkeskommunene, også har ikke de fått handlingsrom, sier transportpolitisk talsperson Kirsti Leirtrø (Ap) til VG.

Se hva regjeringen svarer etter videoen ...

– Helt absurd påstand

Samferdselsminister Jon Georg Dale fnyser av kritikken.

– Dette er en helt absurd påstand fra samtlige opposisjonsparti som har vært enige i at vi skal overføre oppgavene og tidsløpet for det. Og de har vært enige i at det er avgjørende at fylkeskommunene får ansvaret for sin egen veiadministrasjon, sier Dale til VG

– Det at jeg er bekymret for at det er nok trøkk i alle fylkeskommunene på dette, handler om at vi i noen fylker har sett at de har brukt tid på omkamp på regionreformen, fremfor å bruke tid på å få på plass organisasjonen sin og tilpasse seg regionreformen. Og det er derfor jeg har vært bekymret for om det har høy nok prioritet, sier samferdselsministeren.

Publisert: 18.10.19 kl. 07:54







Mer om