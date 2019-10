ULYKKESSTED: Bilde fra havariområdet på Kebnekaise. Vrakrester var spredt over et stort område. Foto: Forsvaret

Generaladvokaten om Kebnekaise-ulykken: Burde vært bedre opplyst

Generaladvokaten mener det vil være bra for allmennhetens tillit til straffesaksbehandlingen at politiet gjør en ny etterforskning av Kebnekaise-ulykken.

Nå nettopp







Det skriver konstituert generaladvokat Sigrid Redse Johansen i sitt svarbrev til statsadvokaten i Nordland, som har bedt om hennes og politimesteren i Nordlands syn på om saken bør gjenopptas.

Hun skriver at hun i sin vurdering særlig legger vekt på at størstedelen av etterforskningen ble utført av militærpolitiet, slik at hendelsen ikke er belyst særskilt av politiet.

Politiet gjorde ingen egne avhør i etterforskningen da de skulle finne ut om Luftforsvaret kunne straffes i etterkant av flyulykken der et norsk Hercules-fly i mars 2012 krasjet i Sveriges høyeste fjell, og fem personer døde.

I stedet overlot de til militærpolitiet å gjøre avhørene i etterforskningen.

BAKGRUNN: Mener ulykken kunne vært unngått

BÅRER: Mer enn to måneder etter ulykken ankom bårene med de omkomne Gardermoen Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ingen anbefaling

Samtidig påpeker Redse Johansen at hun ikke tror den nye informasjonen som er kommet frem etter flere artikler i VG endrer premissene nok til at resultatet blir noe annet enn da det som den gang var Salten politidistrikt henla saken i 2015.

– Jeg tror ikke på et annet resultat, men det kunne vært en fordel om saken hadde vært bedre opplyst i utgangspunktet, sier Redse Johansen til VG.

Hun har derfor hverken svart statsadvokaten med en klar anbefaling om å ta opp igjen saken, eller å la være å gjøre det. Hun har bare gitt sin vurdering av saken.

KEBNEKAISE: Flyet, som krasjet i Sveriges høyeste fjell, var på vei fra Evenes til Kiruna. Foto: ROGER VIKSTRÖM / SCANPIX SWEDEN

– Jeg anbefaler ingenting. Det er ikke min rolle. Det er opp til statsadvokaten å ta beslutningen, sier generaladvokaten, som er den militære påtalemyndighet.

Varsler avhørt nå

Bakgrunnen for at statsadvokaten fire år etter henleggelsen har åpnet for en ny gjennomgang av saken er en lengre reportasje i VG der en varsler sto frem og fortalte om det han mente var brudd på reglene for hvordan flyturer skulle planlegges, samt spørsmål VG stilte statsadvokaten rundt dette.

Nettopp rutiner for planlegging av flyturer var en del etterforskningen politiet skulle gjennomføre.

VARSLET: En tidligere Hercules-pilot i Luftforsvaret har sendt varsel om Kebnekaise-ulykken i 2012. Foto: Jostein Matre

Selv om varsleren flydde samme rute som ulykkesflyet tidligere samme dag, og de fikk overlevert noe av hans planleggingsmateriale, ble han til sin store overraskelse aldri avhørt den gang.

Det har han blitt nå i forbindelse med politiets arbeid med å gi et svar til statsadvokaten. De ønsket å snakke med ham som en del av vurderingen om de mener det er grunnlag for gjenopptagelse.

– Jeg håper avhøret vil bidra til at det svaret de skal gi statsadvokaten fører til at saken blir gjenopptatt, sa han til VG noen få dager før han møtte hos politiet.

Politimesteren i Nordland har foreløpig ikke sendt sitt svar til statsadvokaten. Det vil tidligst skje mot slutten av neste uke, opplyser politiet til VG.

Politiet ikke svart enda

Også foreldrene til fartøysjefen på flyet som krasjet har uttalt til VG at de ønsker en ny etterforskning.

De var svært misfornøyde med hvordan etterforskningen som er gjort ble gjennomført.

– Jeg sa til Karin (kona red.anm.) med en gang at den etterforskningen ikke holdt mål. At politiet lot Militærpolitiet gjøre avhørene av en ulykke i Luftforsvaret blir som å sette bukken til å passe på havresekken. Jeg skjønte ikke at det kunne være mulig, sa Helge Mathisen (77) etter at det ble klart at statsadvokaten åpner for ny etterforskning.

BILDE AV SØNNEN: Helge Mathisen og Karin Garberg Mathisen mistet sønnen Ståle Garberg i Kebnekaise-ulykken. Foto: Hallgeir Vågenes

Publisert: 28.10.19 kl. 11:54







Mer om