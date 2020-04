Polititeori: Spor tyder på flere gjerningspersoner

Tirsdag ble milliardæren Tom Hagen (70) siktet for drap, etter at kona Anne-Elisabeth forsvant 31. oktober 2018. Politiet har en sterk teori om at det er flere gjerningspersoner involvert.

VG får opplyst at teorien er basert på konkrete spor fra etterforskningen, og at politiet særlig mistenker en eller flere medhjelpere i forbindelse med det såkalte kryptosporet.

Tom Hagen ble tirsdag formiddag pågrepet i en politiaksjon noen hundre meter fra sitt hjem, da han var på vei til jobb.







På en pressekonferanse bekreftet politiet at ektemannen til Anne-Elisabeth Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap.

GIFT I MANGE ÅR: Politiet har tirsdag pågrepet Tom Hagen (70). Kona Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet i halvannet år. Foto: Privat

De mener drapet har vært planlagt over lengre tid. Politiet gjorde klart at mistanken mot Tom Hagen har styrket seg over tid.

Politiadvokat Åse Kjustad Eriksson sa at de så langt ikke hadde pågrepet flere personer i forbindelse med saken. Men hun utelukket ikke at det kunne bli flere pågripelser fremover.

– Vi er også interessert å vite om andre er involvert, og kan ikke utelukke flere pågripelser.

– Ulike fakta

Teorien er også tidligere begrunnet av etterforskningsleder Tommy Brøske. Han har sagt at en av flere sannsynlige teorier er at flere personer står bak ugjerningen mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Uten å kommentere konkret, så er det jo ulike fakta vi bygger vurderingene våre på. Vi ser spor av planlegging fra sommeren 2018. Vi kan ikke utelukke at vi står overfor flere gjerningspersoner her, sa Brøske til VG i januar.

VG har tidligere fått opplyst at det særlig er sakens kompleksitet som har ledet etterforskerne i retning av at flere trolig står bak, og hatt ulike roller.

Krypto-opplegget

På åstedet i Sloraveien lå det igjen et trusselbrev, hvor det gikk frem at Tom Hagen ble krevd for over 90 millioner kroner i kryptovalutaen Monero.

Hans kone ble truet på livet, og det ble lagt opp til avansert kommunikasjon ved hjelp av kodede meldinger.

Tommy Brøske uttalte seg også på pressekonferansen om det mye omtalte kryptosporet.

– Vi legger ikke skjul på at de har vært både utfordrende og tidkrevende å undersøke bortføringshypotesen. Kryptovaluta-sporet er et som har tatt lang tid, det andre meldingene fra en antatt motpart.

Han sa videre at politiet nå er av den oppfatning at de ikke har skjedd noen bortføring.

– Og at det derfor heller aldri har vært en reell forhandlingsmotpart eller en intensjon om reelle forhandlinger. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa Brøske.

