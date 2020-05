LO-lederen: Foreslår lønnstilskudd til coronarammede bedrifter

LO-lederen foreslår i sin 1. mai-appell at corona-rammede bedrifter får lønnstilskudd, slik at de henter permitterte ansatte tilbake.

På arbeidernes internasjonale kampdag skjer feiringen digitalt. Mens tusener sto under vaiende faner og paroler på Youngstorget i Oslo i fjor, markeres dagen på LOs nettsted med appeller i studio.

- Et lønnstilskudd vil gjøre at flere permitterte kan komme tilbake i jobb raskere og med full lønn. Da kan økonomien komme i gang igjen. Da kan vi sakte, men sikkert begynne å ta oss ut av krisen, sier Hans Christian Gabrielsen.

Han minner om at LO har krevd at permitteringsordningen utvides til å gjelde i 52 uker.

– Sånn at folk kan holde på jobbene, og at kompetansemiljøene ikke forsvinner, sier LO-leder Gabrielsen.

Han påpeker at coronakrisen ikke helt er som andre kriser.

– Mange nordmenn er permitterte fordi coronakrisen gjør det vanskeligere å opprettholde normal drift. Det vil vi i LO gjøre noe med. Vi foreslår derfor en ordning med lønnstilskudd, sier Hans Christian Gabrielsen.

Audun Lysbakken (SV) hyller butikkarbeidere, transportarbeidere og renholdere på 1. mai for deres innsats under coronakrisen: – De er heltene våre, sier SV-lederen.

SV-lederen sier på Facebook at største drømmen for mange på arbeidernes dag er å få hverdagen tilbake.

– Men midt oppi denne usikkerheten er det noen som hver dag har brettet opp ermene og gått på jobb for å skape trygghet for oss alle, sier Lysbakken med adresse til alle som frakter varer, står i kassen og gjør rent.

Han håper på et samfunn uten sosial dumping, løsarbeid og «skammelig lav inntekt» for de dårligst betalte.

SV: Krisepakker for folket

SV-lederen trekker i 1. mai-talen også frem alle som jobber i helsevesenet.

– Dere, helsefagarbeidere, portører og sykepleiere, er frontlinjen vår i kampen mot viruset. Krisen viser jo med all mulig tydelighet hvem samfunnet ikke klarer seg uten, uttaler Lysbakken.

For dem ønsker Lysbakken fast jobb, full stilling og en lønn i samsvar med innsatsen.

I 1. mai-talen tar SV-lederen til orde for enda bedre permitteringsordninger, og krisepakker for folk med løs tilknytning til arbeidslivet, fattige barnefamilier, uføre med gradert trygd og unge på arbeidsavklaringspenger.

– Kriser ender ofte med en eksplosjon i sosial ulikhet. Det er derfor vi trenger krisepakker for folket, ikke bare for bedrifter og banker, sier Audun Lysbakken i sin 1. mai-tale.

Erna: Viktigst å holde bedriftene i gang

Statsminister Erna Solberg (H) understreker at regjeringens viktigste jobb – ved siden av å begrense smittespredning – er å sørge for at Norge kommer ut av coronakrisen med jobb og velferd til alle.

421.000 er registrert som arbeidssøkere hos NAV. 269.000 er helt ledige ved utgangen av april.

– De fleste som er meldt ledige, er permittert. Jobben er der, hvis firmaet lever videre. Det viktigste er å holde bedriftene i gang og hjelpe dem til ikke å gå konkurs, sier Solberg til TV2 Nyhetskanalen.

Men statsministeren vedgår at flere må ut og skaffe seg nytt arbeid.

– Derfor er det viktig å skape nye jobber. Det aller viktigste er at folk ikke gir opp. Det vil bli bedre etter hvert på arbeidsmarkedet, sier Erna Solberg.

