Erna Solberg jakter sin femte fiskeriminister

Med fiskeriminister Geir Inge Sivertsens avgang, er det klart for Erna Solbergs femte statsråd i posten.

Elisabeth Vik Aspaker (H) var Solbergs første fiskeriminister, fra 16. oktober 2013 til 16. desember 2015. Da tok Per Sandberg (Frp) over tømmene.

Sandberg trakk seg både som nestleder i Frp og som statsråd etter den omstridte Iran-ferien. 13. august 2018 tok Harald Tom Nesvik (Frp) tok over jobben. Da var også tittelen endret til fiskeri- og sjømatminister. Nesvik gikk av 24. januar i år, da Sivertsen (H) ble innsatt.

Tidligere i februar ble det klart at Nesvik får 700.000 i etterlønn mens han er i karantene i seks måneder før han går tilbake til sin gamle jobb som kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i Sølvtrans i Ålesund.

Fredag opplyste Sivertsen at han ønsket å trekke seg som fiskeri- og sjømatminister fordi han anser at saken om lønn og godtgjørelser er blitt en belastning for regjeringen og Høyre.

Det har stormet rundt Sivertsen etter at Dagbladet tidligere i februar avslørte at ministeren fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Solberg har akseptert avgangen, men formelt sitter statsrådene frem til de har fått avskjed i nåde av Kongen i statsråd.

Om Sivertsen går av i statsråd førstkommende fredag, har han sittet 42 dager som fiskeriminister. Men dette er langt fra den korteste perioden norske ministere har sittet i posten sin.

VG har laget en liste over noen av de mest kortvarige ministerjobbene i nyere tid. Den er laget på bakgrunn av informasjon fra regjeringens offisielle hjemmeside og er ikke medregnet fungerende eller konstituerte jobber. Den er ikke ment som en komplett liste.

Kortvarige ministerposter

14 dager: Ranveig Frøiland var olje- og energiminister fra 18. desember 1996 til 1. januar 1997 i Jagland-regjeringen.

14 dager: Jon Georg Dale var justis- og innvandringsminister i Solberg-regjeringen fra 15. til 29. mars 2019.

15 dager: Rolf Presthus som forsvarsminister og Arne Skauge som finansminister skiftet statsrådspost 15 dager før regjeringen Willoch gikk av 9. mai 1986.

15 dager: Per Sandberg var justis-, beredskaps- og innvandringsminister i Solberg-regjeringen fra 20. mars til 4. april 2018.

21 dager: Astrid Nøklebye Heiberg var forbruker- og administrasjonsminister da hun overtok etter Astrid Gjertsen 21 dager før regjeringen Willoch gikk av i 1986.

21 dager: Nils Langhelle satt som handels- og skipsfartsminister fra 1. til 22. januar i Oscar Torps regjering i 1955.

29 dager: Ole Lyngs regjering varte i 29 dager til 25. september 1963, etter at han tok over som statsminister i den borgerlige samlingsregjeringen da regjeringen Gerhardsen måtte gå av etter gruveulykken ved Kings Bay på Svalbard.

35 dager: Terje Rød-Larsen var planleggingsminister i Jagland-regjeringen fra 25. oktober til 29. november 1996.

37 dager: Sylvi Listhaug overtok jobben som olje- og energiminister etter partikollega Kjell-Børge Freiberg 18. desember 2019, og fratrådte da Frp gikk ut av Solberg-regjeringen 24. januar. Også Terje Søviknes som eldre- og folkehelseminister ble sittende like lenge.

37 dager: Grete Knudsen var næringsminister i Jagland-regjeringen fra 25. oktober til 31. desember 1996.

38 dager: Tor Mikkel Wara var justis- og innvandringsminister fra 22. januar 2019 til 29. mars samme år i Solberg-regjeringen. De siste 14 dagene var han i permisjon. Avgangen kom etter at PST offentliggjorde at Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, var mistenkt i samtlige av trusselsakene mot familiens bolig. Wara var før det i stillingen som justis-, beredskaps- og innvandringsminister fra 4. april 2018, altså rundt ett år totalt.

42 dager: Geir Inge Sivertsen var fiskeri- og sjømatminister fra 24. januar og mest sannsynlig til han får avskjed fra Kongen i statsråd fredag 6. mars 2020.

47 dager: Nils Langhelle satt som samferdselsminister fra 19. november 1951 til 5. januar 1952 i Oscar Torps regjering. Jens Christian Hauge satt som forsvarsminister i samme periode, men hadde da fortsatt fra Gerhardsens andre regjering.

54 dager: Grete Faremo var Energiminister fra 25. oktober til 18. desember 1996 i Jagland-regjeringen.

55 dager: Tora Aasland var forsknings- og høyere utdanningsminister og konstituert kunnskapsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering fra 18. juni til 12. august 2008.

57 dager: Lars Peder Brekk satt som fiskeriminister i Bondevik-regjeringen dra 21. januar til 17. mars 2000.

74 dager: Henrik Asheim satt som kunnskapsminister i Solberg-regjeringen fra 15. september til 27. november 2017.

88 dager: Marit Berger Røsland satt som EØS- og EU-minister fra 20. oktober 2017 til 17. januar 2018 i Solberg-regjeringen.

