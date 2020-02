HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog jobber med å forberede helsetjenestene på et eventuelt utbrudd av coronaviruset i Norge. Foto: Terje Pedersen

Forbereder seg på at 1 av 4 kan bli smittet

Helse-Norge forbereder seg nå på at hver fjerde nordmann kan bli smittet av coronaviruset.

Helsedirektoratet holder nå en pressekonferanse om hva de kan gjøre hvis det blir et større utbrudd av det nye coronaviruset i Norge.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, og det er det scenarioet FHI har bedt helsetjenesten planlegge for, så kan det medføre at mellom 169 000 og 280 000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse nå.

Helsedirektøren påpeker at det kan bli aktuelt å utsette andre behandlinger hvis det blir mange coronasmittede.

– I en slik situasjon så må all planlagt behandling, så å si all planlagt behandling, utsettes i helsetjenesten. Så vi må legge planer for hva som må gjøres hvis vi skal utsette den planlagte delen av helsetjenesten, sier Guldvog.

– Det kan bli nødvendig i en kortere periode hvis vi får så mange smittede samtidig – jeg understreker hvis. Vi har effektive tiltak for å unngå den situasjonen, men vi må planlegge for den, sier helsedirektøren.

Forbereder «kraftige» tiltak i helsetjenesten

En kvinne fra Tromsø er satt i hjemmekarantene etter å ha testet positivt for det nye coronaviruset. Hun har vært i Kina og kom hjem derfra i helgen.

– Det var ikke uventet. VI har kommunisert over lengre tid at dette er vi forberedt på. Og vi må også være forberedt på at det kommer flere tilfeller, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det er mange smittede samtidig – og det er det vi også nå planlegger for, sier Guldvog.

Han sier de er beredt på å sette inn «kraftige» tiltak i helsetjenesten.

– Det vil bli en stor belastning hvis vi får mange syke samtidig, både for helsetjenesten og andre sektorer, sier helsedirektøren.

Om tiltak som å stenge barnehager og skoler: – Høy terskel

Andre land, som Japan, har valgt å for stenge barnehager og skoler under coronavirus-utbrudd. Dette er også noe helsedirektoratet ser på, hvis det kommer et utbrudd.

– Jeg understreker at vi må vurdere mulighetene for dette, men det må stå i forhold til den gevinsten vi kan få på helsesiden, i forhold til de samfunnsmessige kostnadene. Det betyr ikke at vi har konkrete planer om å iverksette det, men at det er tiltak som må vurderes, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektøren påpeker at terskelen er høy for å iverksette slike tiltak.

– Det er tiltak vi ser andre land har innført – det kan gjelde tiltak ved skoler og barnehager, det kan dreie seg om å redusere bruk av offentlig transport og forsamlinger, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Terskelen for å iverksette den type tiltak er høye, fordi det har veldig store samfunnsmessige konsekvenser, sier helsedirektøren.

Kan vurdere omvendt karantene for sykehjem

Helsedirektøren får spørsmål om det kan være aktuelt med en omvendt karantene, altså at man setter inn en karantene for dem som er mest sårbare for å bli alvorlig syke, som pasienter på sykehjem.

– Vi har bedt spesielt om at alle kommunene går igjennom rutinene sine når det gjelder hjemmehjelp og sykehjem. Det er nok sånn at i sykehjemmene våre er noen av de mest sårbare menneskene våre, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse.

Publisert: 27.02.20 kl. 10:49 Oppdatert: 27.02.20 kl. 11:06

