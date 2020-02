KLIMA- OG MILJØMINISTER: Sveinung Rotevatn sier at folk gjerne må melde seg inn i Facebook-grupper, men at vi ikke har tid til å diskutere hvorvidt klimaendringer er menneskeskapt eller ikke. Foto: Terje Pedersen

Klimaministeren om «opprør mot klimahysteri»: – Dette har vi faktisk ikke tid til

Over 100.000 personer har meldt seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at klimaendringer er et utvilsomt faktum vi alle må forholde oss til.

– Jeg forstår at det er politisk debatt og jeg diskuterer gjerne det med disse i Facebook-gruppen, men å diskutere hvorvidt det er menneskeskapt eller ikke, det har vi faktisk ikke tid til.

Det sier Sveinung Rotevatn til VG på spørsmål om hva han tenker om den nyoppstartede Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Etter nyheten om at Norge har skjerpet klimamålet sitt til FN, og nå lover at utslippene av klimagasser skal kuttes med minst 50 prosent fra 1990-nivå innen 2030, rant det over for Knut Amundsen (68).

Amundsen startet derfor Facebook-gruppen som i skrivende stund har 115.000 medlemmer.

– Det viser meg at folk er enige i at det Stortinget og regjeringen gjør er hysteri, sa Amundsen i et intervju med VG. Han har som mål om å få politikerne til «å våkne».

Klimaministeren sier at folk gjerne må melde seg inn i Facebook-grupper og mene det de vil, men at klimaendringer er reelt og noe alle burde ta inn over seg.

– Klimaendringer stopper ikke ved å melde seg inn i en Facebook-gruppe. Klimaendringer skaper store lidelser over hele verden, og det er et utvilsomt faktum man burde forholde seg til, sier Rotevatn:

– De kan la være å tro på forskning, men nå begynner de faktiske konsekvensene å vise seg og det må vi ta inn over oss – også han som startet gruppen, som for øvrig er aktiv politiker i partiet Demokratene, så vidt jeg kan se.

Knut Amundsen er bosatt på Askøy utenfor Bergen og står oppført som styremedlem i Demokratene i Askøy. Han sto også oppført på liste for Pensjonistpartiet i Askøy under kommunestyre- og fylkestingsvalget i fjor. Facebook-gruppen hans er beskrevet som «upolitisk».

– Han er en klimafornekter, og det er heldigvis kun et lite mindretall som er enig i dette, sier Rotevatn.

Ifølge en internasjonal spørreundersøkelse som YouGov har gjort av 30.000 mennesker i 28 land ligger Norge på verdenstoppen av klimafornektere.

Åtte prosent av nordmenn mener at menneskelig aktivitet ikke har noe med klimaendringene å gjøre, og to prosent av nordmenn avviser at klimaet i det hele tatt er i endring, viser undersøkelsen.

OPPRØRET: Knut Amundsen opprettet Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» Foto: Privat

– Amundsen argumenterer: «Hvorfor skal Norge være best i verden, vi med 5 millioner innbyggere oppe i nord. Hvorfor kan ikke Kina, som slipper ut mest, være best?». Hva vil du si til det?

– Altså når han i samme intervju sier mennesker ikke påvirker klimaendringer, kan han ikke samtidig mene at Kina skal løse problemet. Han må bestemme seg, det henger ikke sammen, du kan ikke mene begge deler, svarer Rotevatn og legger til:

– Global byrdefordeling er en helt reell debatt. Det er dessverre slik at ingen land er store nok til å gjøre jobben alene. Norge vil ikke alene stoppe global oppvarming, men heller ikke Kina kan gjøre dette med størst utslipp. Derfor må alle gjøre litt, så en diskusjon om oss eller Kina er helt meningsløs, alle må gjøre noe.

– Er poenget at Norge skal være best?

– Det er et poeng at Norge tar sin rettmessige del, og så kan en diskutere hva det er. Men basert på vårt historiske ansvar og vår rikdom til å investere i teknologi, mener vi det er rettmessig å halvere våre utslipp mot 2030, og det er målet, sier klimaministeren.

Onsdag ble det opprettet en motgruppe på Facebook, «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet». I skrivende stund har opprører mot opprøret samlet 64.000 medlemmer.

Rotevatn sier han misliker en polarisert klimadebatt, og at regjeringen har et ansvar for å unngå polarisering i samfunnet uansett sakskomplekset.

– Regjeringen har et ansvar for å nå klimamål og ta vår del av en felles global dugnad. Skal vi klare det, trenger vi å ha folk med oss, ikke mot oss, så jeg synes ikke det er bra når vi får en veldig sterk polarisering i klimadebatten.

– Måten å unngå det på er ikke å la være å gjøre noe, men å kutte utslipp på en måte som viderefører et samfunn med små forskjeller, høy sysselsetting og trygg velferd. Det er målet til regjeringen, det skal vi klare å få til, og det tror jeg det store flertallet i Norge er enige i, sier Rotevatn.

Dette sier FNs klimapanel

FNs klimapanel består av et stort antall forskere fra mange land. Panelet ble opprettet i 1988, og har som oppgave å vurdere og forskning som gjøres på klima og klimaendringer i hele verden.

De gjør altså ikke egen forskning, men skriver rapporter basert på forskning som gjøres, og rapportene danner grunnlaget for forhandlingene i FNs klimakonvensjon, som så godt som alle verdens land har sluttet seg til.

Klimapanelet slår fast at temperaturen på jorden stiger, isen smelter, havet blir surere og det blir mer ekstremvær – fordi det slippes ut mer klimagass i atmosfæren enn det som er naturlig. Det har vi mennesker skylden for.

