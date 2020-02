Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Fiskeriministeren ber om å få gå av

Geir Inge Sivertsen (H) sier saken er blitt en belastning for regjeringen og Høyre.

– Jeg har i dag bedt statsminister Erna Solberg om å få gå av som fiskeri- og sjømatminister, sier Geir Inge Sivertsen i en pressemelding sendt ut fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det har stormet rundt Sivertsen etter at Dagbladet tidligere i februar avslørte at Sivertsen fikk utbetalt 120.000 kroner i etterlønn som ordfører i Lenvik kommune samtidig som han mottok full lønn som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble også kjent at Sivertsen søkte om etterlønn etter at han ble statssekretær.

De siste dagene har presset økt kraftig mot Sivertsen, og fredag ettermiddag varsler SV at de ikke har tillit til fiskeriminister fordi han ikke ryddet opp i sin egen etterlønn-sak fra tiden som ordfører i Lenvik.

Sivertsen har også mottatt godtgjørelse for et verv i fylkestinget i Finnmark og Troms. Dette har han fått betalt 27.000 kroner for så langt i år, uten at det har vært noen møter i tinget.

Fiskeriministeren mener at sakene om styreverv og etterlønn har tatt all fokus bort fra den jobben han som fiskeri- og sjømatminister ønsker å gjøre.

– Næringen fortjener en minister som kan ha fullt fokus på de oppgaver som må gjøres for å få dette til. Sakene har også blitt en belastning for regjeringen og for mitt parti Høyre, sier han.

– Jeg har fratrådt alle styreverv og beklaget søknaden om etterlønn. Etterlønnen jeg mottok er også i sin helhet betalt tilbake til Senja kommune. Jeg har ryddet opp, men opplever at disse sakene likevel tar all tid og all oppmerksomhet. Da blir det vanskelig å gjøre en god jobb som fiskeri- og sjømatminister. Det har veid aller tyngst når jeg har tatt min beslutning og bedt statsministeren om å fratre, sier Geir Inge Sivertsen.

Videre sier Sivertsen at fiskeri- og sjømatnæringene har en fantastisk fremtid i Norge og at han har hatt ambisjon om, og gledet seg til, å samarbeide med næringen for å legge til rette for en sterk og bærekraftig vekst i årene fremover.

– Nå blir det andre som skal ta stafettpinnen videre, sier Geir Inge Sivertsen.

