Slik blir man testet for coronaviruset

Bare i Oslo har det blitt tatt over 100 tester, forteller avdelingsdirektør på legevakten, Jon Ørstavik til VG. Slik skjer en slik test.

Torsdag kveld bekreftet Folkehelseinstituttet (FHI) ytterlige tre tilfeller av covid-19-viruset i Norge. I skrivende stund er det nå fire bekreftede tilfeller av det nye coronaviruset i Norge.

Over hele landet sitter nå folk i hjemmekarantene etter mistanke om corona-smitte. Avdelingsdirektør på legevakten i Oslo, Jon Ørstavik, sier til VG at bare i Oslo har det blitt tatt over 100 prøver de siste dagene.

Slik forteller en person til VG hvordan det er å bli testet for det nye viruset.

– En taxi ruller opp utenfor døren, tydelig merket «legevakt». Telefonen ringer – det er legen i taxien. Han forklarer at han bare må ta på seg nødvendig utstyr før han kommer inn.

Personen forteller at de har sittet i halvannet døgn i hjemmekarantene, og venter på å bli tatt prøve av, etter å ha tilbrakt vinterferien i Italia.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa. Folk som har reist i risikoområder bes om å ringe fastlege eller legevakten på telefon 116 117, dersom de får symptomer. Deretter vil det bli gjort en vurdering av legevakten eller kommunen om hvordan personen blir fulgt opp videre.

Legen kommer inn i huset iført en gul engangsfrakk i plast, samt munnbind, briller og hansker.

– Han forklarer rolig hva som skal skje: «Det skal tas dobbelt sett med prøver – fra hals og fra nesebor». Det betyr at han to ganger henter ut prøve med en bomullspinne fra henholdsvis svelget og fra nesen. Den siste – i nesen – kan oppleves litt ubehagelig.

Når prøvene er tatt, blir de møysommelig lagt ned i et reagensglass med lokk, som skrus til. Legen leverer prøvene gjennom dørsprekken til drosjesjåføren som hjelper ham fra utsiden.

– Deretter går han selv ut, tar av seg engangstøyet ute på trappen, ber oss legge det i en pose og snøre igjen. Før han setter seg i drosjen igjen, og vi ser ham vaske hendene grundig i Antibac.

– Selv om vi føler oss friske, forklarer legen at det sel om det kan virke dramatisk, må det tas slike forholdsregler – etter føre var prinsippet.

