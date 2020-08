KALT INN: Øystein Olsen på vei inn til Finansdepartementet fredag ettermiddag. Foto: Hallgeir Vagenes

Krisemøte i Norges Bank på mandag

Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at Norges Banks hovedstyre skal drøfte Tangen-saken i et møte mandag ettermiddag.

Oppdatert nå nettopp

– Vi i Norges Bank vi ønsker å bidra til å finne en løsning som sikrer stabile rammevilkår rundt Statens Pensjonsfond Utland. Det er bakgrunnen for at vi har kalt inn hovedstyret i Norges Bank på ettermiddagen kommende mandag, for å drøfte situasjonen, sier Øystein Olsen.

Påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen er innkalt til møtet.

I møtet vil styret drøfte både ansettelsessaken og bankens handlingsrom fremover.

Etter planen skal Tangen tiltre i jobben som ny sjef for Oljefondet 1. september. Olsen vil ikke diskutere konkrete løsninger for å svare på kritikken fra Stortingets finanskomite.

På direkte spørsmål om han har vurdert å trekke seg svarer Olsen tydelig:

– Nei.

Dialog underveis

Olsen bekrefter at de har hatt dialog med Tangen underveis i prosessen.

– Nicolai Tangen følger på lik linje som alle andre i denne situasjonen. Ja, vi har hatt en dialog med ham underveis, sier Olsen.

Han er fornøyd med fredagens møte med finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Det var et nyttig møte i en situasjon som jeg tror alle ser er krevende, sier Olsen.

– Alvorlig sak

– Dette er en alvorlig sak, sier Jan Tore Sanner (H) på pressekonferansen etter fredagens møte.

– Det er hovedstyret i Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder i NBIM. Det er først og fremst hovedstyre i Norges Bank som må ta ansvar for å finne en god løsning.

– De må gjøre det som er nødvendig for og møter bekymringene og forventningene Stortinget har gitt uttrykk for, sier Sanner.

Sanner sier at han legger Justisdepartementets lovavdelings konklusjon når han forstår sitt eget handlingsrom i saken.

– Dialog

Finansminister Sanner sier at han vil gå gjennom prosessen for å se om de må endre noen av rammene.

– Forrige uke varslet jeg en gjennomgang av ansettelsesprosessen for å se om deter læringspunkter for finansdepartementet, sier Sanner.

– Det er for tidlig å si noe om hva utfallet av hva denne gjennomgangen vil bli, sier Sanner.

Han mener at det er viktig med dialog fremover.

Det andre jeg har gjort er å initiere dagens møte. jeg mener det er både riktig og viktig at jeg hardialog med hovedstyret om denne situasjonen sånn den er nå, sier han.

Ankom klokken 17

Like før kl. 17 ankom Øystein Olsen Finansdepartementet.

– Jeg har ingen kommentar nå. Jeg skal i møte med finansministeren.

Han vil ikke kommentere kritikken fra Stortinget eller hvorvidt han har hatt kontakt med Nicolai Tangen.

En halvtime tidligere ga finanskomiteen på Stortinget støtte til kritikken Norges Bank og Olsen har fått fra sitt eget tilsynsorgan.

Kjernen av kritikken dreide seg om at den nye oljefondssjefen Nicolai Tangen, som etter planen skal tiltre 1. september, har en eierandel i hedgefondet han selv har grunnlagt, AKO Capital.

Nå har en enstemmig finanskomité kommet frem til at:

Ny sjef for Oljefondet ikke kan ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til Norges Bank

Ny sjef kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke Oljefondets arbeid med skatt og åpenhet.

I FOKUS: Sentralbanksjefen ble møtt av journalister utenfor departementet. Foto: Hallgeir Vagenes

les også Tidligere oljefondssjef: Umulig å innfri kravene til representantskapet

Finanskomiteen sier at disse forholdene må avklares før ny sjef for Oljefondet kan tiltre.

Varslet pressekonferanse

Sanner har tidligere sagt at han vil gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen. Fredag ettermiddag meldte VG at han hadde kalt inn sentralbanksjef Øystein Olsen til en samtale.

les også VG-leder: Skjebnedag for Sanner – og for Tangen

En pressekonferanse er varslet kl. 1730.

Det har vært strid om hva om hvorvidt, og i så fall hvilken grad, Sanner har mulighet til å gripe inn i ansettelsen.

Han har mulighet til å gi instrukser om stillingen som oljefondssjef, men kan ikke avgjøre konkret hvem som ansettes, konkluderte Finansdepartementets egen lovavdeling fredag formiddag.

Publisert: 21.08.20 kl. 17:00 Oppdatert: 21.08.20 kl. 17:56

Fra andre aviser