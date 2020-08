PÅGREPET UNDER MØTE: PST pågrep mannen i 50-årene under et møte med en angivelig russisk etterretningsoffiser. Her er de to avbildet før pågripelsen på en restaurant i Oslo. Foto: Privat

Tidligere kollega om spionsiktelsen: – Uvirkelig

Tidligere kollegaer av den spionsiktede mannen er sjokkerte over siktelsen. De kjenner ham som en hyggelig og beskjeden fyr som ikke var opptatt av penger.

Mandag ble den DNV GL-ansatte mannen i 50-årene varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov avsløring av statshemmeligheter. PST mener at mannen har hatt tilgang til hemmelig informasjon gjennom jobben, og at han gjennom flere møter med en russisk etterretningsoffiser har gitt informasjon i bytte mot betaling.

UVIRKELIG: Tidligere kollega Øystein Øyehaug sier at siktelsen er sjokkerende og uvirkelig. – Det virker helt fjernt og rimer ikke med den personen slik jeg kjente ham. Foto: Aksel Lian

– Uvirkelig

VG har snakket med to av siktedes tidligere kolleger. Begge beskriver ham som en svært høyt kvalifisert person, kreativ og hyggelig.

Øystein Øyehaug sier den siktede er en beskjeden, både personlig og i jobbsammenheng.

– Han var lite opptatt av lønn og godtgjørelser, sier han og legger til at det inntrykket ikke passer sammen med det han nå er siktet for.

– Det er sjokkerende og uvirkelig. Det virker helt fjernt og rimer ikke med den personen slik jeg kjente ham. Jeg har bare gode ting å si om ham og håper og tror fremdeles at det er en misforståelse, sier Øyehaug.

IKKE TENKT TANKEN: –Av de menneskene jeg kjenner, vil ikke han være på toppen av min spionliste. Jeg har ikke tenkt tanken, sier venn og tidligere kollega Egil Trømborg. Foto: Privat

Gode venner

Heller ikke hans tidligere kollega Egil Trømborg, som jobbet tett sammen med den siktede, får det til å henge på greip. Han jobber ikke sammen med siktede lenger, men forteller at de fortsatt er venner. Han sier det er to måneder siden de så hverandre sist.

– Jeg kan ikke si noe annet enn at det overrasker meg veldig mye. Kanskje har han gjort noe uklokt eller misforstått noe, det kan jo skje for de fleste av oss. Men at han skal ha hatt noen bevisste baktanker eller gjort noe galt, det kan jeg aldri tenke meg.

–Av de menneskene jeg kjenner, vil ikke han være på toppen av min spionliste. Jeg har ikke tenkt tanken. Jeg har aldri reagert på noe eller noe som skulle tilsi at han har gjort noe galt.

3D-printing

Den siktede mannen er utdannet ingeniør og har hatt flere stillinger innenfor fornybar energi. DNV GL sa tirsdag kveld at nordmannen jobbet med avansert materialteknologi og 3D-printing i forretningsområdet for olje og gass.

DNV GL gir råd, utfører tester og sjekker kvaliteten på utstyr i olje- og gassindustrien, fornybarindustrien og maritim industri. Det leverer også digitale løsninger for overvåkning og kontroll av alt fra skip og rørledninger til plattformer, kraftnett og prosessanlegg.

Innlegg på sosiale medier tyder på at mannen, som bor på Østlandet, har et stort internasjonalt forretningsnettverk, særlig rettet mot spesialfeltene hans. Også her blir han beskrevet som en god kollega, kunnskapsrik og kreativ.

På sosiale medier skriver mannen om seg selv at han er en erfaren leder, en god beslutningstager og problemløser.

les også Se video: Her er spionsiktet nordmann på restaurant med russeren

DNV GL: Jobbet ikke med forsvar

Mediedirektør Per Wiggo Richardsen i DNV GL opplyser tirsdag kveld at den siktede ikke hadde sikkerhetsklarering.

– Det betyr at han ikke jobbet på prosjektet for forsvarsindustrien, Forsvaret eller andre kunder og etater som krever sikkerhetsklarering. Den siktede jobbet innenfor olje og gass-fagfeltet, sier Richardsen til VG.

– Hadde han tilgang på informasjon utenfor sitt fagfelt?

– Det vil det videre arbeidet avdekke. Det som vi først og fremst legger vekt på er å samarbeide med PST slik at de får tilgang til all nødvendig informasjon. Og vi må sørge for å ivareta ansatte og kunder.

– Har andre ansatte varslet om å bli oppsøkt av personer med samme intensjoner?

– Vi er en type bedrift som skal ligge langt fremme med hensyn til teknologi, løsninger, videreutvikling av systemer. Da blir også deler av informasjonen og kunnskapen vi sitter på interessant for andre. Det er vi oppmerksomme på. Det skal våre interne rutiner ta hensyn til.

– I hvert arbeid er det en grad av tillit, det kan misbrukes og har skjedd i dette tilfelle, sier mediedirektøren.

Richardsen kan ikke svare på om den siktede har jobbet med russiske folk eller selskap, og sier at de jobber med å kartlegge hvilke kundeprosjekter han har vært involvert i.

RUSSEREN: Her omringer sivilkledde tjenestepersoner fra PST russeren. Foto: Privat

Gjør grundig bakgrunnssjekk

I en pressemelding tirsdag kveld skriver NV GL at de foretar en grundig bakgrunnssjekk før noen begynner i jobben.

– DNV GL-ansatte er kontraktsmessig underlagt strenge krav til fortrolighet med hensyn til håndtering av informasjon om kunder og prosjekter gjennom hele ansettelsesperioden. Alle ansatte gjennomgår også obligatorisk opplæring for å kunne rapportere faktiske eller mistenkelige forhold og brudd på de nevnte kravene. Dette gjennomføres regelmessig gjennom hele ansettelsesforholdet – og inkluderer bekymringer knyttet til bestikkelse, svindel, arbeidskonflikter, diskriminering og andre etiske spørsmål.

