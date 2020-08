FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner (H). Foto: Cicilie S. Andersen

Jusprofessorer: Slik kan Sanner følge opp Tangen-saken

Jusprofessorer ser flere muligheter for hvordan finansminister Jan Tore Sanner (H) kan følge opp ansettelsen av Nicolai Tangen med Norges Bank.

Nå nettopp

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa torsdag til VG at han vil ta initiativ til en dialog med hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av finansmann Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Sanner har også bedt om enda en vurdering av hvilket handlingsrom han har til å gripe inn i Tangen-saken. Den er ventet fra Justisdepartementets lovavdeling innen kort tid.

– Fornuftig

– Dette er helt fornuftig sagt, sier jusprofessor Ola Mestad om statsråd Jan Tore Sanners svar.

les også Tangen til VG etter at britisk hedgefond tapte skattesak i retten: – Noen fellestrekk

Mestad og flere jusprofessorer har det siste døgnet tatt til motmæle mot en utredning fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, som konkluderer med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

PROFESSOR: Jusprofessor Ola Mestad har tidligere ledet etikkutvalget som gjennomgikk de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU) – også kalt Oljefondet. Foto: Terje Bendiksby, VG

Bakgrunnen er finanskomiteens høring om Norges Banks ansettelse av finansmannen Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Komiteens innstilling skal leveres fredag og flertallet vil lande på kritikk av bankens ansettelsesprosess.

– Dette er ganske innviklet. Bestemmelsen i sentralbankloven betyr at det er hovedstyret som faktisk tilsetter. Finansministeren kan ikke omgjøre den beslutningen selv. Det må eventuelt hovedstyret i Norges Bank gjøre selv, sier Mestad.

At Sanner kan ytre sine ønsker overfor hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen, betyr ikke at han kan instruere styret i hvem de skal ansette eller si opp, poengterer Mestad:

– Sanner kan både instruere om hva som skal vektlegges ved avgjørelsen og han kan gi føringer til hovedstyret. Sanner kan be hovedstyret bytte ut Tangen, men hovedstyret må avgjøre selv. Sanner må i så fall også begrunne hvorfor han ønsker et slik skifte, sier Mestad.

– Kan lage nye habilitetskrav

Jusprofessor Hans F. Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener Stortingets og Sanners muligheter ligger et annet sted.

– Jeg mener instruksjonen er et lite feilspor og mener mulighetene for å gripe inn ligger enten hos Stortinget, som kan vedta lovregler som sier at lederen for Oljefondet ikke kan ha store investeringer i utlandet eller havne i store habilitetsproblemer. Eller finansministeren kan lage en forskrift som stiller strengere habilitetskrav til lederen i Oljefondet, sier Marthinussen til VG.

– Man kan innvende at et slik vedtak får tilbakevirkende kraft, men som leder for LO juridisk sier i dag, så er stillingsvernet begrenset fram til tiltredelsestidspunktet. Grunnlovsforbudet mot tilbakevirkning er neppe til hinder for å vedta strengere habilitetsregler for en oljefondssjef, sier Marthinussen.

Atle Sønsteli Johansen i LO juridisk sa følgende i et intervju med Rett24.no i dag:

– De folkevalgte har den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt i Norge. Dersom Stortinget velger å stille nye etiske krav til stillingen eller fondet, kan Tangen velge å følge de regler Stortinget vedtar, levere inn sin oppsigelse, eller selv bli sagt opp. Det gjelder spesielt for ny leder, som ennå ikke har tiltrådt stillingen, og dermed ikke har opparbeidet seg noe stillingsvern etter loven.

– Eliminere eller fratre

Professor Mads Andenæs ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo sier det er sentralt å gjenopprette tilliten.

– Dialogen må ta sikte på å gjenopprette tilliten til Norges Bank og Oljefondet. Finansministeren kan bare diskutere to alternativer med sentralbanksjefen. Eliminere (interessekonflikter, red.anm.) eller fratre.

PROFESSOR: Mads Andenæs professor ved Institutt for privat rett. Foto: Trond Solberg, VG

– De må holde seg til Stortingets syn på regelverket og dets anvendelse på oljefondssjefens formue. Stortinget og representantskapets syn har solid grunnlag, og det strider ikke mot noen av rettslige argumentene om at avtaler skal holdes eller begrensninger i instruksjonsretten, sier Andenæs til VG.

– Forvaltningsloven

Siviløkonom, samfunnsøkonom og jurist Gøril Bjerkan var tidligere stipendiat ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) frem til hun disputerte i 2019.

– Hva er de formelle rammene, som Sanner viser til i sitt svar?

Svaret fra Sanner Her er hele det skriftlige svaret fra Sanner til VG torsdag: – For meg er det viktig å forholde meg ryddig til de formelle rammene for ansettelse av daglig leder i SPU. Ansvaret ligger hos hovedstyret i Norges Bank. Jeg kan ikke instruere hovedstyret i denne saken. Samtidig har jeg registrert at Hans Andreas Limi på vegne av Frp har uttrykt et ønske om at jeg skal ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken knyttet til brevet fra Norges Banks representantskap til Stortinget om ansettelse av ny daglig leder av SPU, skriver Jan Tore Sanner i en skriftlig uttalelse sendt til VG via Finansdepartementets kommunikasjonsavdeling. – Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken, skriver han videre. Vis mer

– Det er det man nå forsøker å finne ut av. Finansdepartementet har allerede spurt advokatfirmaet Arntzen de Besche om muligheten til å gripe inn. De sier at det ikke er noen mulighet etter sentralbankloven, på grunn av sentralbankens uavhengighet. Så er det mange professorer som er uenige i den konklusjonen. Nå har departementet også bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre en vurdering av det rettslige grunnlaget for å gripe inn i Norges Banks hovedstyres ansettelse av Nicolai Tangen, sier Bjerkan til VG.

Bjerkan ønsker at Lovavdelingen også ser på hvilke muligheter til å gripe inn Sanner kan ha etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

Forvaltningsloven har regler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Dette kalles saksbehandlingsregler.

– Jeg håper at de har bedt dem gjøre en vurdering også av muligheten til å gripe inn etter forvaltningsloven, som gir overordnet organ en mulighet til å omgjøre ansettelsesvedtaket, gitt at det anses ugyldig, sier Bjerkan.

Publisert: 20.08.20 kl. 15:13

Fra andre aviser