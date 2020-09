OVER SPERREGRENSEN: Guri Melby ble innstilt som Venstres nye leder tidligere denne måneden, og har grunn til å smile av VGs partibarometer for september. Foto: Hallgeir Vågenes

Ny VG-måling: Venstre endelig over sperregrensen

For første gang siden april 2019 er Venstre over sperregrensen på VGs partibarometer. Men det er fortsatt opposisjonen som er nærmest flertall på målingene.

Venstre har ligget under sperregrensen på samtlige av VGs målinger så langt i år. I septembermålingen til VG, gjennomført av Respons Analyse, klatrer partiet imidlertid endelig over de livsviktige fire prosentene.

– Vi blir selvfølgelig glade for gode målinger, men vi har fortsatt en jobb å gjøre frem mot valget for å holde tallet stabilt over sperregrensen. Jeg tror vi kanskje begynner å se en effekt av at vi de siste dagene har fått mer fokus på politikk og mindre på personkonflikt, sier Guri Melby (V) til VG.

Dersom det hadde vært stortingsvalg nå, er det likevel Arbeiderpartiet (24,3 prosent) sammen med SV (6,8) og Senterpartiet (14,7) som er nærmest å kunne skape flertall på Stortinget. De tre partiene har til sammen 84 mandater.

Det er en liten tilbakegang fra forrige måling for både Ap og SV, og de rødgrønne vil i så fall ha behov for støtte fra enten Rødt (3,9 prosent) eller MDG (4,5) for å oppnå det nødvendige antallet mandater for flertall, 85.

Årsaken til det er at både Høyre og Venstre gjør noen moderate byks på meningsmålingene. Ifølge målingen er Høyre igjen Norges største parti, etter å ha blitt forbigått av Arbeiderpartiet på barometeret for august. Når det gjelder antallet mandater er de to imidlertid jevnstore, med 44 hver.

Oppgangen gir Guri Melby en mulighet for mobilisering frem mot valget neste år, sier redaktør Johan Giertsen fra nettstedet Pollofpolls.

– Borgerlig side må tilbake til januar 2019 for å finne en måling med flere mandat fra Respons/VG, og Venstre er partiet med forholdsvis flest egne velgere fra 2017 som sitter på gjerdet, sier Giertsen til VG.

Mens Høyre vokser fra 23 til 24,8 prosent i september, ligger regjeringspartner KrF fortsatt godt under sperregrensen med 3,3 prosent. Venstre får altså 4 prosent, og er dermed over sperregrensen for første gang siden april i fjor.

Sammen med Frp (11,5) ligger regjeringspartiene nå an til 75 mandater totalt, som er en klar oppgang fra 67 mandater på augustmålingen, men fortsatt et stykke unna stortingsflertall. Mye av det er altså takket være Venstres oppgang, som øker partiets mandater fra 2 til 7.

– Man liker jo aldri å ligge å ligge bak noen andre, men jeg har tro på at borgerlig side skal løfte seg. Det er ikke godt å si hvilken regjering man får hvis sosialistisk side får flertall. Vil man ha Erna Solberg heller enn Støre som statsminister må man stemme på oss, sier Guri Melby.

Sammen med de grønne og Rødt har de rødgrønne totalt 94 mandater. Regjeringspartiene alene ville på sin side fått samlet 54 mandater dersom det hadde vært stortingsvalg nå.

Giertsen legger til at Venstre i september har mistet færre velgere til Høyre enn tidligere, og at det i lang tid har vært en motsatt tendens - at Høyre henter flere Venstre-velgere. En mulig Melby-effekt, spekulerer han.

– Kampen mot sperregrensen spisser seg til, sier Giertsen, og viser til at MDG, Venstre, Rødt og KrF alle vaker rundt 4 prosent-grensen.

Publisert: 01.09.20 kl. 22:14