Tajik om Tangen-saken: – Sanner har fått en gapende skrape i lakken

Ap-nestleder Hadia Tajik sier de har en rekke ubesvarte spørsmål om finansminister Jan Tore Sanners (H) Tangen-håndtering. – Når saken skal behandles i Stortinget må Sanner regne med å måtte svare for seg.

Nicolai Tangen har tiltrådt som oljefondssjef, etter at han gikk ut av sitt direkte eierskap i hedgefondet Ako Capital.

Men Tangen-saken får politisk etterspill.

– Det er overraskende etter all dramatikken de siste seks månedene knyttet til Norges Bank og den nye oljefondssjefen – at det til slutt er, av alle, finansministeren selv som går ut av det med svekket omdømme. Sanner har fått enn gapende skrape i lakken, sier Aps nestleder, som var saksordfører for behandlingen av Tangen-saken i Stortinget.

Etter justeringen av Tangens ansettelsesavtale har Stortinget roet seg når det gjelder ansettelsen av Tangen, men når Stortinget åpner igjen i begynnelsen av oktober, skal de samles i plenum for å debattere avtalen.

– Vi har en rekke ubesvarte spørsmål som han må svare på når han kommer, sier Tajik.

– Hva er de viktigste spørsmålene?

– Det viktigste er hvilke konsekvenser det har hatt at han la feil lovtolkning til grunn i sin kontakt med Norges Bank. Hvis finansministeren var bekymret for ansettelsen av en oljefondssjef 23. mars – hvorfor gjorde han ingenting for å følge opp bekymringen før 21. august.

– Kunne vært avverget

– Vi vil også ha svar på hvorfor finansministeren først bestilte en utredning i tolvte time – og da fra et privat advokatselskap med bindinger til hovedpersonen selv, sier hun og viser til at advokatselskapet det gjelder, Arntzen de Besche, i mai bisto Tangen med detaljer knyttet til arbeidsavtalen, sier hun.

I Politisk kvarter på NRK Radio torsdag morgen forsvarte Sanner sin behandling, men erkjente at muligheten får å instruere ansettelsen av oljefondssjef ville være større i en tidlig fase av behandlingen av saken.

– Når Sanner innrømmer at muligheten for instruksjon ville vært større tidligere i behandlingen av saken, må vi få vite hva han selv synes om konsekvensene av sin egen passivitet. Dette er en sak som har ført med seg veldig mye dramatikk og som kunne vært avverget, hvis han hadde håndtert ansvaret sitt bedre, sier hun.

– Vi ønsker også svar på hvorfor finansministeren ventet til det bare var et drøyt døgn igjen av behandlingen i Stortinget før han kontaktet lovavdelingen, som er et respektert juridisk miljø, sier Tajik.

– Tilliten er svekket

SV-leder Audun Lysbakken er kritisk til Sanners valg.

– Tilliten til finansministeren er svekket. Han har svekket seg selv gjennom bortforklaringene sine. Det er ingen tvil om at saken ville kunne utviklet seg annerledes hvis Norges Bank, bankens kontrollorgan og Stortinget i en innledende fase i vår hadde visst at finansministeren faktisk hadde et handlingsrom til å gå mer aktivt inn i behandlingen, etter at han i mars hadde sagt at han var bekymret, sier Lysbakken.

VG har spurt finansminister Jan Tore Sanner om en kommentar til kritikken.

– Finansministeren ga stortingsrepresentant Tajik et utfyllende svar om dette på mandag. Vi viser til det og har ingen ytterligere kommentar, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen til VG.

Hun viser til et skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik.

– Dette er en sak som har utviklet seg gradvis over flere måneder. Jeg har gjennom hele prosessen vært opptatt av å opptre ryddig og respektere de formelle rammene og rollene som gjelder. Det har jeg gjort i tråd med det som har vært Finansdepartementets forståelse av sentralbankloven, sier Sanner i svaret sitt.

Han svarte videre at utredningen fra Lovavdelingen i Justisdepartementet «skisserer at det rettslige handlingsrommet kan være noe større enn Finansdepartementet har lagt til grunn».

Sanner viser også til at han har tatt initiativ til en gjennomgang for å se hva man kan lære av saken, rammene for Finansdepartementets involvering og hvordan loven bør være utformet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier det er behov for en storrengjøring, som sterkere underbygger at Stortinget kan gripe inn når det kreves.

– Tangen-saken har vist at det er helt nødvendig at Stortinget kan gripe inn, slik at finanseliten ikke får fritt spillerom.

Han viser blant annet til at Finansdepartementet leide inn advokatselskapet Arntzen de Besche.

– Når Sanner setter lovavdelingen i Justisdepartementet til side og i stedet velger å betale et privat advokatfirma for å utrede sitt handlingsrom, da må vi få svar på hvorfor. Spesielt når dette advokatfirmaet tidligere var brukt av Tangen i ansettelsesprosessen og det viste seg at lovavdelingen, når de endelig ble satt på saken, kom til at det private advokatfirmaets konklusjon var feil, sier Lysbakken.

Publisert: 04.09.20 kl. 14:25