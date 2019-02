KLEDD I RØDT: Parko og klassevennene stilte i rødt i solidaritet med Burma fredag. Foto: Gyda K. Hesla/VGTV

Elevene kledde seg i rødt for å støtte burmesiske Parko

Elevene i niende klasse på Svensedammen ungdommsskole i Drammen kledte seg i rødt fredag for å vise solidaritet med Burma.

Gyda Katrine Hesla

Markeringen var ikke bare for å vise solidaritet med dempokratibevegelsen i Burma, men også for å støtte klassevenninnen Par Tha Tial San Bawl - Parko.

Burmesiske Parko (13), som kom til Norge for halvannet år siden, var rørt over klassekameratenes støtte fredag.

- Jeg er veldig takknemlig for at de viser at de støtter demokratibevegelsen i Burma, og at de dermed også støtter meg, sier Parko.

Bestevenninnen Eline Christensen Linde var selvsagt blant de rødkledde på Svansedammen fredag.

- Jeg tror det er veldig viktig for Parko at vi har på oss røde klær idag dag, og viser at vi følger med på det som skjer, og støtter henne.

Den siste ukens hendelser i Burma har gått sterkt inn på Parko, som er bekymret for venner og familie som fortsatt bor der.

- Jeg har fulgt med på nyhetene denne uken, og fått med meg at mange mennesker er døde. Det gjør meg bekymret, sier Parko. - Jeg er bekyret for venninnen min som jeg har forsøkt å ringe, men ikke har fått tak i. Jeg skal prøve å ringe henne igjen så fort som mulig.

Kampanjen der man kler seg i rødt i sympati med demokratibevegelsen i Burma har de siste dagene spredd seg via sms, e-post og Facebook.

- Det er viktig å støtte demonstrantene, og vi trenger hjelp fra verden for å nå målet om demokrati, sier Parko.

I ettermiddag arrangerer Burmakomiteen solidaritetsdemonstrasjon for demokratibevegelsen i Burma foran Nobels fredssenter i Oslo.

