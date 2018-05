SENTRUMSNÆRT: Restauranten og baren Justisen ligger i Møllergata like ved Youngstorget i Oslo. Foto: TROND SOLBERG, VG

Tiltale: Stjal 25 mobiler på Oslo-utested

I løpet av tre kvelder på byen ble 25 gjester frastjålet sin iPhone, ifølge en fersk tiltale.

To menn i 20- og 30-årene må nå møter i Oslo tingrett, tiltalt for å ha stjålet mobiltelefonene fra personer som har besøkt utestedet Justisen i Oslo.

Mobiltelefonene, alle av typen iPhone, ble ifølge tiltalen stjålet fra lommer eller vesker. Alle tyveriene skal ha funnet sted mellom midnatt og klokken 02.00 en fredag og en lørdag i desember i fjor, og en fredag i januar i år.

Styreleder og partner Jama Awaleh i Justisen Drift AS bekrefter at han er kjent med saken.

– Vi ble klar over det da det kom flere gjester bort til bartenderne omtrent samtidig og sa at mobiltelefonene deres var borte. Vi kom så over noen vi trodde det kunne være, og kontaktet politiet, sier Awaleh til VG.

Hans inntrykk er at flere serveringssteder er kjent med problemet.

– Det er selvfølgelig meget uheldig. Vi er opptatt av at våre gjester skal trives, men samtidig er dette vanskelig å gardere seg mot. Våre ansatte er serveringspersonell og vakter som ikke har spesiell trening i å kunne oppdage tyveri, sier Awaleh.

Ifølge Kriminalstatikken for 2017 ble det i fjor anmeldt 8119 lommetyverier, altså persontyveri på offentlig sted, til Oslo politidistrikt. Det er en nedgang på 16, 1 prosent fra året før.

