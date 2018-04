Person død etter å ha kjørt av veien i Trøndelag

En person er omkommet etter å ha stukket fra en politikontroll i Røros. Patruljen fant bilen kjørt av veien og føreren ble erklært død på stedet.

Det var klokken 02.13 politiet fikk melding fra en patrulje på Røros om at en bil stakk av da de forsøkte å kontrollere den.

– Holdt høy hastighet

– Bilen holdt høy hastighet og ble borte for patruljen. Etter et par minutter ser de at bilen har kjørt av veien. Sjåføren ble erklært død på stedet og det er store materielle skader, opplyser operasjonsleder Øystein Sagen til VG.

Det var kun én person i bilen og vedkommende er så langt ikke identifisert.

– Vi har varslet spesialenheten for politisaker og vil etterforske saken. Vi har sperret av åstedet med tanke på tekniske undersøkelser og vi ivaretar patruljen med tanke på HMS, sier Sagen.

Det var patruljen som fant bilen og meldte at vedkommende var hardt skadet. Deretter ble det revidert helsepersonell, og en lege erklærte føreren død.

Den kommunale veien sør for Røros er stengt mens åstedet undersøkes.

