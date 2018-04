TEKNO-TRINE: Trine Skei Grande åpnet Venstre-landsmøtet på Jessheim i et grønt lysshow med roadmovie, popmusikk og stor stemning. Hovedtemaet på landsmøtet er ny teknologi. Foto: Mikalsen, Helge

Trine Skei Grande: – Å gå i regjeringsforhandlinger er det vanskeligste valget jeg har vært med på

JESSHEIM/VG: I sin landsmøtetale fokuserer Trine Skei Grande på at Venstre har vunnet kampen mot sperregrensa, og at partiet er klare for å gå inn i en ny fase som regjeringsparti.

Landsmøtet med teknologi som hovedtema startet litt trått. En sikring gikk slik at ingen hørte innledningen på Akershus-fylkesordfører Anette Sollis velkomstttale.

Da neste taler, styreleder Stein Vegar Leidal i Ullensaker Venstre , skulle vise frem bilder fra partiets arbeid i hjemkommunen, oppstod det også teknisk trøbbel.

Men det tekniske ble rettet opp i god tid før Trine Skei Grande trådte opp på scenen for sin tale til landsmøtet, med Beyonces «Who run the world» i bakgrunnen, til stående applaus.

– Hjertelig velkommen til landsmøtet i regjeringspartiet Venstre, hvem hadde trodd det, utbryter hun.

Vanskelig valg å gå i regjering

Det er tretten år siden Venstre har sittet i regjering, og de har i flere år slitt med dårlig valgoppslutning. Men nå er Grande fornøyd, og klar på at Venstre går inn i en ny fase som regjeringsparti.

– Det lå en forbannelse over Venstre, om at vi skulle under sperregrensa på annethvert valg. Men på Ålesund-landsmøtet bestemte vi oss for atdette skulle vi klare. Det lyktes på grunn av beinhard jobing fra alle her, sier Grande.

Men det var ikke et lett valg å gå over til å bli et regjeringsparti, ifølge Grande.

– Å gå i regjeringsforhandlinger er det vanskeligste valget jeg har vært med på, sier hun.

– Men det var helt nødvenmdig å ta et valg. Og jeg er utrolig stolt av en organisasjon som kan ta så tøffe valg.

– Klare for å ta ansvar

Det er ikke lenge siden det var vanskelig for mange å se for seg Venstre i samme regjering som Frp:

For ikke mer enn et år siden, før Venstre-landsmøtet i 2017, truet Trine Skei Grande truer med å kaste Frp ut av regjering. Torsdag sa Grande til VG at Venstre og Frp er likere enn hun trodde .

Grande sier nå at det var på høy tid at Venstre kom i regjering.

– Venstre er et parti som er klare for å ta ansvar, for å gjennomføre reformer, for å være på lag med framtida, sier hun.

– Vi gikk til valg på en blågrønn regjering med Erna Solberg som statsminister. Fordi det var det som var den beste muligheten til å få igjennom våre saker.

Tar et oppgjør med Facebook

Venstre-lederen, som nå er medie- og kulturminister, snakker varmt om teknologi, og hvordan teknologi radikalt kan endre og omstille Norge for fremtiden.

Samtidig tar hun et oppgjør med Facebook, etter Cambridge Analytica (CA)-skandalen . Der kom det frem at Facebook hadde solgt personlige opplysninger om brukere til CA, som blant annet ble brukt i analyser til Trumps valgkamp-stab.

– De nye mediene er et rom som har gitt fantastiske muligheter til å styrke og utvide demokratiet, men som også har potensiale til å ødelegge det, sier Grande.

– Det er et område som skriker etter regulering, men som samtidig kan komme til å bli ødelagt om vi regulerer det uklokt.

Vil la asylsøkere i mottak jobbe

Venstre-lederen mener Høyre, Venstre og Frp kan være fornøyde med den nye regjeringspolattformen, og stå sammen om den.

– Men det er ingen tvil om at det Venstres gjennomslag som gjorde det naturlig å kalle den nye regjeringen for blågrønn, sier hun.

Av Venstres seire, trekker Grande frem at det har blitt opprettet en egen utviklingsministerpost , og at bruk av narkotika ikke lenger skal straffes , men behandles. Hun trekker også frem et gjennomslag i asylpolitikken.

– Fra 14. mai skal vi begynne å gi arbeidstillatelse til asylsøkere på integreringsmottak. Det har ganske enkelt venstre fikset. Jeg synes det er meningsløst at asylsøkere ikke får jobbe, men blir sittende på mottak og vente, sier Grande.

– Det går ikke an. Det er en totalt meningsløs regel. Under de rødgrønne ble vi nedstemt hver gang. Nå skjer det etter en måneds tid i regjering.

Grande fokuserer i sin tale på fattigdom, kultur, ruspolitikk, flere lærere, miljø, og ikke minst teknologi og gründervirksomhet. Hun sier hun ønsker seg en grønn, raus og sosialliberal regjering med «sympatiske og kompetente folk».

– Derfor er dette en regjering vi kan være stolte av alle sammen, sier hun.

Vond sak i kulissene

Det er ikke bare planer og forhåpninger til de kommende årene i regjering som har preget tiden opp mot landsmøtet. Venstre-leder Trine Skei Grandes stab ble i VG onsdag beskyldt for å spre falske rykter mot mannen som i VG har hevdet de to hadde sex med på en fest i Trøndelag i 2008 .

Venstres kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær bekreftet fredag til VG at han i februar tok kontakt med mannen og beklaget, men sier han selv ikke har hørt rykter bli spredt om mannen. Mannen sier om det at det ble beklaget på vegne av partiet om han følte han hadde blitt utsatt for ryktespredning.

– Det var ingen beklagelse på at det hadde foregått ryktespredning, sa han til VG.

Mannen har bedt Grande komme med sin versjon, men hun har ikke ønsket å kommentere saken.

