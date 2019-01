MED STATSMINISTEREN: Michael Momyr og Erna Solberg i godt humør under et arrangement i Trondheim for to år siden. I dag er han ikke like fornøyd med henne. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Trønder-opprøret i Høyre: Sender formell klage til partiledelsen

INNENRIKS 2019-01-22T07:50:34Z

I dag sender Trøndelag Høyre klagebrev til partiets ledelse over at regjeringen ikke har noen representanter fra Trøndelag.

Publisert: 22.01.19 08:50 Oppdatert: 22.01.19 09:04

– Vi har nå forfattet et skriv til partiledelsen der vi uttaler at vi ikke er tilfreds med at Trøndelag ikke er representert i regjeringen. Når du skal sette sammen en regjering, er det viktig at alle landsdeler er representert, sier leder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr, som kalte inn til ekstraordinært møte i Arbeidsutvalget i Trøndelag Høyre i dag tidlig.

Der var det bred enighet om at de ikke er fornøyde med at Erna Solbergs nye regjering mangler trøndere etter at Linda Hofstad Helleland (H) nå trolig forsvinner ut.

– Hun har gjort en fremragende jobb for Trøndelag og hele landet, og Trøndelag er en viktig del av kongeriket og verdiskapningen her, sier Momyr og nevner ting som landbruk og forskning.

Glad for flertallsregjering

At Trine Skei Grande opprinnelig er trønder, er liten trøst for Momyr.

– Det er ikke hvilken dialekt du snakker som betyr noe, men hvor du har ditt politiske mandat. Hun representerer Oslo, påpeker han.

Han lover likevel at Trøndelag Høyre ikke skal henge lenge med nebbet.

– Det er viktig å si fra når noe oppleves som feil. Det er det som er målet vårt, og det har vi gjort når vi nå forteller at vi synes sammensetningen ikke er godt nok ivaretatt. Så er jeg glad for at en ny flertallsregjering nå etableres, og det vil være tankene mine når jeg ser bildene fra Slottsplassen i dag.

Momyr forteller at han i går varslet partiets generalsekretær, John-Ragnar Aarset, om at at Trøndelag Høyre planla å komme med en uttalelse.

– Og så vil vi nok få en dialog på det fremover, slik at vi unngår en slik situasjon igjen, sier fylkeslederen.

Uakseptabelt

I går snakket VG med en rekke Høyre-politikere i Trøndelag. De var samstemte i sin skuffelse over Erna Solberg. Lengst i kritikken gikk partiets ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift. Hun kalte det uakseptabelt.

– Det er en arroganse overfor landsdelen som jeg ikke hadde forventet av Erna Solbergs regjering. De siste 50–60 årene er det ingen som har turt å eksperimentere med en trønderfri regjering, unntatt Thorbjørn Jagland. Det gikk ikke så bra. Den satt som kjent mindre enn ett år, sa hun til VG.

Erna Solberg har, som hun sier i videoen under, jobbet lenge for å få til en flertallsregjering, så hun har ambisjoner om å sitte mye lenger enn et år .

Michael Momyr var også «fortørnet» over nyheten om at det ikke kom til å være trøndere i regjeringen. Han mener det var viktig å få frem deres poeng, men sier også at det er viktig å ha perspektiv.

– Vi skal ikke overreagere heller. Som jeg pleier til å si; Det er ingen som er dau!

Hele uttalelsen

Her er hele uttalelsen fra Trøndelag Høyres arbeidsutvalg:

«Basert på spekulasjoner i media vil Trøndelag Høyre uttale følgende: Det er viktig at landets regjering sammensettes på en slik måte at hele landet er representert. Trøndelag Høyre forventer at det i Erna Solbergs utvidede regjering også er medlemmer fra Trøndelag. Trøndelag er en del av landet hvor det foregår stor verdiskaping og forskning. Representasjon fra Trøndelag vil gi en regjering som speiler hele landet og også ivaretar regjeringens distriktsprofil.»