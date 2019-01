SFINKS: I huset Renate Carlson Smith kjøpte i fjor sommer står det en enorm betongstatue. Foto: Privat

Renate kjøpte hus i Sande, fikk åtte tonn tung statue med på kjøpet

Sfinksen er to meter høy og fire meter lang. Å selge den viste seg ikke å være så lett.

Publisert: 13.01.19

Det skriver Sande avis . Renate Carlson Smith kjøpte huset i Sande i Vestfold i sommer og fikk betongstatuen med på kjøpet.

At den er drøyt to meter høy, en meter bred, fire meter lang og veier hele åtte tonn har gjort det relativt vanskelig å selge den. Sfinksen har ligget ute til salgs for henholdsvis 3000 og 2000 kroner.

– Flere har tatt kontakt, det var til og med en oppe i Lom som var interessert. Men det blir enda dyrere med transport, og man må ha en svær kran og lastebil. Kanskje det er der det stopper, sa Carlson Smith til Sande avis tidligere denne uka.

Men nå er den solgt, sier hun til VG.

Til slutt fikk hun 2000 for den.

– Valgte å gå litt ned i pris, da transport koster en del. Den står i veien i gårsplassen, så var vel egentlig mest for å få den bort. Den blir hentet til uka, sier Carlson Smith til VG.

En sfinsk er et fabeldyr med løvekropp og menneskehode, og ifølge gresk mytologi et uhyre. En av de mest kjente monumentene i Egypt er den berømte sfinksen i Giza, som er hele 73 meter lang.

Den Carlson Smith fikk med på kjøpet er langt fra så stor, men er likevel tydelig synlig på satellittbildene av huset:

Carlson Smith sier til VG at statuen er 30 til 40 år gammel. Personen som står bak skal være sønnen til den forrige eieren.

– Den er jo fin på sin måte, jeg ser jo at det er lagt ned mye arbeid i den. Men den er ikke helt min stil, kan du si, sier hun til Sande avis.