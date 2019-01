KREVENDE SAK: Politimester Steven Hasseldal på kontoret sitt i toppetasjen på Follo politistasjon i Ski. I bakgrunnen bygges den nye Follobanen. Foto: Tore Kristiansen

Politimesteren om kidnappingssaken: – Vi er ikke nær en oppklaring

SKI (VG) Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt beskriver kidnappingssaken som unik i verdenssammenheng. Etterforskerne driver med nybrottsarbeid for å løse den.

– Har dere kontroll? Det har gått elleve uker.

– Vi er ikke nær en oppklaring av denne saken. Det er vi ikke, sier politimester Steven Hasseldal (48) i Øst politidistrikt.

Det er elleve uker siden Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog i Akershus. Politiets hovedteori er at hun ble bortført – og at den eller de som står bak krever store penger for å løslate henne.

Ifølge VGs opplysninger er det fremsatt et løsepengekrav på ni millioner euro i kryptovaluta. Det tilsvarer om lag 88 millioner kroner i dagens kurs.

Politimesteren vil ikke kommentere noe konkret rundt sakens faktum.

– Saken er unik. Vi har ikke sett noe sidestykke til den andre steder i verden, selv om det er elementer vi har sett i saker andre steder. Men det er noe med totaliteten her, hva gjelder måten man kommuniserer på og dette med betaling i kryptovaluta. Den kombinasjonen har vi ikke sett, sier Hasseldal.

– Dilemma og ulempe å jobbe skjult

Han bruker ordet «nybrottsarbeid» om deler av etterforskningen. Dette gjelder særlig den delen som gjelder kommunikasjonen med motparten.

– Det er på mange måter nybrottsarbeid. I forbindelse med spesielle saker, så er det vanlig at politiet ser etter andre saker som har tilsvarende modus. Det er noe vi alltid gjør. I denne saken har vi ikke funnet noe tilsvarende, sier Hasseldal.

Politiet mener Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober. I går gikk de ut med nye opplysninger i saken: Siste sikre livstegn fra 68-åringen var klokken 09.14 den dagen hun forsvant.

Ektemannen Tom Hagen, som er en av Norges rikeste menn, kom hjem klokken 13.30. Politiet mener derfor bortføringen skjedde en gang mellom disse to klokkeslettene.

Frem til onsdag i forrige uke ble kidnappingssaken holdt hemmelig for offentligheten. Det hadde da gått ti uker .

– Det har vært en vanskelig avveining. Vi ønsker å jobbe åpent med en sak så tidlig som mulig, slik at vi får inn ferske observasjoner fra publikum. Når vi velger å operere i det skjulte, så mister vi noe. En del spor blir kaldere med tiden. Det har vært et dilemma og en ulempe å jobbe i det skjulte. Samtidig var det forbundet med stor risiko å gå ut med saken, gitt de truslene som forelå, sier Hasseldal.

Måtte få inn tips

Politimesteren understreker at selv om politiet ikke gikk åpent ut med kidnappingssaken, så er den blitt etterforsket med store ressurser.

– Det har vært en løpende vurdering rundt offentliggjøring hele tiden, men det var først i forrige uke vi reelt diskuterte det. Etter hvert som tiden trekker ut, så hadde vi behov for å komme videre med saken, sier Hasseldal.

– Sto politiet da i stampe i etterforskningen?

– Ja, på et eller annet tidspunkt så måtte vi få inn tips fra publikum i saken. Det var bakgrunnen for at vi gikk ut, svarer politimesteren.

– Hva om det viser seg at hemmeligholdet var en gigantisk polititabbe. Har du gjort deg noen tanker rundt det?

– Politiet gjør vurderinger knyttet til dette i mange saker hver eneste dag, og denne saken ble vurdert nøye. Hva fasiten til syvende og sist vil vise, det vet vi ikke noe om. Men i lys av de truslene som forelå, mente vi det var riktig å være varsomme med å gå ut med opplysninger i denne saken, svarer Hasseldal.

Politiinspektør Tommy Brøske har tidligere uttalt at det ikke har vært noen kontakt med kidnapperne etter at saken ble offentlig kjent.

– Gjør du deg noen tanker om det?

– Ja, det gjør jeg. Men jeg tror jeg skal holde de tankene for meg selv inntil videre. Vi gjør selvfølgelig noen betraktninger rundt det.

Advarte pressen

Politimesteren opplyser at det har vært mange politifolk i Øst politidistrikt som har vært kjent med saken fra starten av. Hovedsakelig fordi det har vært mange som har jobbet med den.

Samtidig har saken lekket ut til flere redaksjoner. VG er én av fire redaksjoner som har visst om saken før den ble kjent for offentligheten.

– Det var slik at flere mediehus ble kjent med saken på ulike tidspunkt. Vi var tydelige på at dersom pressen valgte å gå ut med dette, så kunne det bety fare for hennes liv. Det ble heldigvis respektert. Samtidig så vi at pressen jobbet i det skjulte her, man kan jo forstå det på et vis, selv om vi ønsket minst mulig eksponering rundt enkelte lokasjoner, sier politimesteren.

– Har dere tatt kontakt med enkelte redaksjoner for å be dem om å roe seg?

– Vi har det, svarer Hasseldal, uten å utdype svaret.

Arbeidet med å få svar på hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen – og forsøke å få henne helskinnet hjem igjen – går utover andre saker i Øst politidistrikt.

– Vi er rigget for å håndtere større saker, også saker som går over lang tid. Denne saken har høyeste prioritet. Det er klart at det får betydning for andre saker vi burde ha jobbet med, sier Hasseldal.

Går utover andre saker

Særlig er det press på etterforskningskapasitet, uten at politimesteren på nåværende tidspunkt kan peke på saksfelt som blir skadelidende på grunn av ressursene som er satt inn for å løse kidnappingssaken.

– Vi har tatt ut mange etterforskere som ellers ville jobbet med andre saker. Vi prøver å skjerme etterforskere i andre alvorlige saker. Det er en kjensgjerning at Øst politidistrikt har hatt utfordringer med restanse, saker som er blitt liggende for lenge. Det har skjedd bedring, men det er fortsatt gamle saker som det burde jobbes med.

– Men jeg vil ikke gjøre dette til et voldsomt stort problem nå. Samtidig er det klart at jo lengre tid det går i denne saken, jo større problem blir det, sier politimesteren.