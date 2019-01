INNSPURTEN: Høyre, Venstre, Frp og KrF skal torsdag ta stilling til den nye regjeringsplattformen som er fremforhandlet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ny regjering: Dette er partienes viktigste krav

INNENRIKS 2019-01-17

GARDERMOEN (VG) Høyre, Frp, Venstre og KrF har sittet i regjeringsforhandlinger i to uker. Nå er partiene samlet på Gardermoen, der de skal ta stilling til regjeringsplattformen.

Publisert: 17.01.19 15:39

De fire partiene vil alle si sitt om de skal kunne akseptere en ny regjeringsplattform. I løpet at forhandlingene de stilt en rekke krav, og kommet med flere prioriteringer.

Dette er noen av sakene de tidligere har signalisert at er viktigst:

KrF: Abort, barn og familier

Spørsmålet om endring av Abortlovens paragraf 2c har vært sentralt i debatten om KrF skulle gå inn i regjering, men forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad har ikke stilt et ultimatum.

At KrF får gjennomslag for noe på abort og kampen mot sorteringssamfunnet, har imidlertid parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan sagt at er klart for at regjeringsplattformen skal være akseptabel.

Ropstad sagt at et KrF-krav er en barnereform, og at det mest opplagte KrF mener må gjøres for å løfte familiene, er økt barnetrygd.

KrF-leder Knut Arild Hareide har tidligere sagt at KrF vil kreve gjennomslag for familier, sårbare grupper og fattigdom.

Venstre: Klima og pappaperm

Venstres familiepolitiker Guri Melby, har varslet at Venstre setter et krav om bedre pappaperm på sin topp fem-liste i regjeringsforhandlingene.

Venstre har også krevd gjennomslag i klimapolitikken, og krever økte utslippskutt i regjeringsforhandlingene.

Partiet har fremmet en rekke punkter de mener kan bidra til en mer ambisiøs klimapolitikk i en ny regjeringsplattform.

Frp: Skatt og innvandring

Frp-leder Siv Jensen har trukket frem skatte- og avgiftsnivået som en viktig sak for Frp. Hun har sagt at det ikke er aktuelt å skjerpe skatte- og avgiftsnivået, og heller ikke bilavgiftene

Hun har også sagt at Frp vil også kreve betydelige innstramminger i asyl- og innvandringspolitikken. Frp-nestleder Sylvi Listhaug har trukket frem innvandrings- og integreringspolitikken som et av de viktigste områdene for Frp i regjeringsforhandlingene.

Høyre: Næringsliv og samarbeid

Det vil være en stor seier for Høyre og statsminister Erna Solberg om man lyktes med å få til et samarbeid med fire partier i en borgerlig flertallsregjering.

Høyres Henrik Asheim, leder av finanskomiteen, har også sagt til Dagens Næringsliv at Høyre krever lavere formuesskatt, bedre vilkår for norsk næringsliv, og at de ikke vil ha dyre velferdsreformer.