FORHANDLER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og statsminister Erna Solberg (H) i vandrehallen på Stortinget. Nå forhandler Ropstad med Høyre, Frp og Venstre om regjeringsdeltagelse. Foto: Helge Mikalsen / VG

KrF-topp om forhandlingene: – Uheldig at man har kjørt abortsaken så sterkt frem

INNENRIKS 2019-01-06T04:50:34Z

Flere av KrFs fylkesledere mener nestleder Kjell Ingolf Ropstad har kjørt for hardt på abortsaken. – Skal man endre abortloven, må det ha støtte i folket, sier fylkesleder Erik Næs.

Publisert: 06.01.19 05:50

– Det er uheldig at man har kjørt denne saken så sterkt frem, og gjør det til lakmustesten på om man lykkes eller ikke, sier Svein Iversen, Kristelig Folkepartis fylkesleder i Troms og Finnmark.

Han er en av flere fylkesledere som mener at partiets nestleder Kjell Ingolf Ropstad har lagt for stor vekt på abortsaken i forkant av i forkant av regjeringsforhandlingene. KrF sitter for tiden i forhandlinger med regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland.

Det er Ropstad som leder forhandlingene med regjeringen for KrF, etter at han gikk seirende ut av det krevende retningsvalget mellom høyre- og venstresiden i partiet i høst. Partileder Knut Arild Hareide måtte gi tapt.

– Ropstad må innfri

VG har vært i kontakt med 15 av partiets 16 fylkesledere. Alle fremhever abort som en viktig sak for KrF. De er derimot uenige i hva som er den mest effektive tilnærmingen til spørsmålet i en eventuell regjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Erik Næs, fylkesleder i Telemark, mener at Ropstad har gjort det vanskelig for seg selv ved å løfte frem abortsaken i oppkjøringen til regjeringsforhandlingene.

– Det er veldig krevende for Ropstad, som gjorde abort til den viktigste saken. Han sa at det var det viktigste. Da må han innfri, sier Næs til VG.

– Udemokratisk

Næs mener at det vil være udemokratisk om KrF overkjører folket i abortspørsmålet.

– Et parti skal ikke tvinge gjennom noe som ikke har flertall i befolkningen. Skal man endre abortloven, må det ha støtte i folket, sier han.

Derfor vil han heller arbeide langsiktig. En forhastet lovendring vil kunne slå tilbake på partiet, mener Næs.

– Hvis KrF tvinger gjennom en lovendring, vil loven kunne endres igjen senere, til noe som gjør at KrF kommer dårligere ut, sier han.

Næs er ikke den eneste fylkeslederen som mener at Ropstad ikke burde gjort abortloven til den viktigste saken. Fylkesleder i Trøndelag Jan Normann Tviberg mener at abortspørsmålet handler om mer enn lovtekster.

– Gode tiltak er viktigere enn gode formuleringer. Det viktigste er forebyggende tiltak. Hva gjør at så mange velger abort i dag? I distriktene sliter kommunene med økonomien, sier Tviberg.

Dermed kan ikke kommunene gi gode tiltak til familier som trenger spesielle behov, mener han. Tviberg mener også at konfliktnivået i abortspørsmålet gjør det vanskelig å få gjennomslag for lovendringer.

– Når man tar opp abortloven, blir det steile fronter med én gang. Sånn sett er det kanskje feil tid å gjøre noe med abortloven, sier han.

Forbud mot tvillingabort

KrF har lenge villet fjerne paragraf 2c i svangerskapsloven, som åpner for abort etter tolvte uke hvis det er stor fare for at barnet kan få en alvorlig sykdom.

Etter at partiet i høst valgte å søke samarbeid mot høyre, fremfor å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, stilte Ropstad krav om gjennomslag i abortspørsmålet til statsminister Erna Solberg .

– Det er en av de viktigste sakene for KrF, sa Ropstad til VG i oktober .

KrF har også kjempet for å innføre et forbud mot tvillingabort. Martine Tønnessen, leder i KrFU, sa i et intervju med NRK torsdag at et forbud mot tvillingabort vil være en seier for KrF, selv om paragraf 2c består.

Flere fylkesledere er enige med henne.

– Om vi får gjennomslag for det ene, og ikke det andre, har vi kommet et godt stykke på vei, sier Hege Irene Fossum, fylkesleder i Buskerud.

Ropstad sitter i forhandlinger og ønsker derfor ikke å kommentere saken, ifølge KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset.