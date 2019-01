VILLSVIN: Et tamt villsvin i Hallingby. Bildet er ikke av den aktuelle villsvinkrysningen. Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Villsvinkrysning på rømmen: – Som en bulldoser

En krysning mellom et villsvin og et ullsvin har vært på farten de siste ukene i Onsøy.

Det var Fredrikstad Blad som omtalte saken først.

Villsvinkrysningen skal ha vært på rømmen i flere uker i Onsøy, ifølge avisen. Dyret skal være en blanding mellom et villsvin og et ullsvin.

– Jeg skulle ut på en tur her i terrenget da jeg plutselig så dyret, sier Erik Hermansen (58) til VG.

Hermansen, som er en friluftsentusiast fra Slevik, skulle ut på en tur på torsdag da han plutselig så noe merkelig bevege seg i buskene.

– Jeg hørte noen rare lyder i buskene. Først trodde jeg det bare var en elg, sier han.

Hermansen var ikke klar over at det var et villsvinkrysning på rømmen.

– Da dyret kom ut i terrenget, lignet det mer på et stort villsvin. Eller jeg trodde det var et villsvin, sier han.

Dyret, som Hermansen skal ha trodd var et vanlig villsvin, var antageligvis villsvinkrysningen som har vært på rømmen i flere uker.

– Den var ikke aggressiv, men mer redd. Den bare løp fort vekk fra meg og skrek litt, sier han.

Hendelsen skjedde så fort at Hermansen ikke rakk å knipse bilder av det spesielle dyret.

– Men den var veldig stor og hårete, med en mørkegrå farge, legger han til.

VG har vært i kontakt med viltsekretær Bjørn Helge Strand, som ikke ønsker å uttale seg noe ytterligere om saken. Til Fredrikstad Blad forteller han at han har fått en rekke meldinger om dyret de siste dagene.

– Jeg har fått høre at dyret løper i stor fart, som en bulldoser gjennom skogen, sier han til avisen.

På spørsmål fra Fredriksstad Blad om dyret er farlige for mennesker, svarer han:

– Det tror jeg ikke. Jeg har liten erfaring med villsvin, og i dette tilfellet dreier det seg jo også om en krysning som vi vet lite om. Men hold avstand, sier han, og ber folk ta kontakt med ham om de observerer det.

