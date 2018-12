Psykologen ble dømt i Hedmarken tingrett på Hamar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Psykolog dømt for seksuell omgang med pasient

INNENRIKS 2018-12-12T16:28:04Z

En psykolog i 40-årene er dømt til elleve måneders fengsel for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient.

NTB

Publisert: 12.12.18 17:28

Psykologen må også betale den kvinnelige tidligere pasienten 260.000 kroner i erstatning, melder Hamar Arbeiderblad .

Kvinnen, som hadde sitt første møte med psykologen i 2008, mente at hun ikke ville innledet et forhold til ham dersom hun var frisk. Mannen har innrømmet at det var ugreit og uklokt og innlede et forhold til en pasient.

Ifølge et varsel sendt til Fylkesmannen høsten 2017 gikk kvinnen til psykolog blant annet på grunn av tidligere opplevelser med seksuelle overgrep, skriver Dagbladet.

De to avsluttet pasientforholdet i 2010, men relasjonen mellom de to skal ha vart fram til 2017.

Mannen erkjente straffskyld da saken gikk i Hedmarken tingrett. Han ble fratatt sin autorisasjon på livstid i november i fjor.

Psykologens forsvarer, advokat Knut Helge Hurum, sier til Dagbladet at han foreløpig ikke har fått diskutert dommen med sin klient.

– Et eventuelt ankespørsmål må vi derfor komme tilbake til, sier han.