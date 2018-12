To kvinner omkom i påkjørsel i Sogn og Fjordane

To kvinner mistet livet da de ble påkjørt på en gangvei mellom Nordfjordeid og Måløy.

27.12.18

Begge ble erklært døde på stedet. Ifølge politiet kjørte bilen ut av veibanen og opp på en gangvei som går ved veien.

– Kvinnene gikk på gangveien, mest sannsynlig gikk de sammen. De ble forsøkt gjenopplivet, men det lot seg ikke gjøre, sier lensmann i Nordfjord Tormod Hvattum til VG.

Hvattum forteller at de pårørende ikke er varslet enda, men politiet mener de har kontroll på hvem de døde er.

– Fører av bil er lettere skadet. Han blir tatt hånd om av helse. Han blir rutinemessig sjekka for påvirkning. Det blir vurdert om han er i stand til å la seg avhøre i kveld, skriver politiet i en pressemelding.

Politiets kriminalteknikere og ulykkesgruppa til vegvesenet vil foreta undersøkelser på stedet i kveld.

– Ulykkesgruppa var like ved stedet da ulykken skjedde, og kriminalteknikerne er på vei fra Førde. To prester er også på vei for å snakke med pårørende, sier Hvattum.

Politiet fikk melding om ulykken på riksvei 15 klokken 20.21.

Ordfører Alfred Bjørlo (V) i Eid kommune opplyser at kommunen er blitt varslet om ulykken og har kalt inn kriseledelsen.

– Krisestab er satt. Det viktigste er at psykososialt kriseteam er kalt inn og at de er på vei til bygda, sier han til VG.

VG kommer tilbake med mer