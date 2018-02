FENGSELSSTRAFF: Dommen mot mannen i 30-årene ble forkynt i Follo tingrett fredag i forrige uke. Foto: MARTE VIKE ARNESEN, VG

Matet kvelerslange med levende kanin og dverghamster – dømt til fengsel

Publisert: 24.02.18 22:17

INNENRIKS 2018-02-24T21:17:08Z

Mannen i 30-årene hevdet i retten at han foret den to meter lange kvelerslangen med levende dyr fordi han ikke fikk tak i døde rotter.

Nå er han i Follo tingrett dømt til 24 dagers fengsel for brudd på dyrevelferdsloven. Retten mener mannen ikke ivaretok dyrenes velferd da han avlivet dem ved å slippe dem inn til slangen uten at de hadde noen fluktmulighet. Det er også forbudt å bruke levende dyr som mat.

I retten erkjente mannen de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Ifølge hans egen forklaring ble kvelerslangen, en kongeboa, foret med levende dyr til sammen fem ganger.

Mannen forklarte i retten at han skaffet seg kvelerslangen for seks-syv år siden, men at han nå har solgt den. Follo tingrett har nå gitt ham forbud mot å eie, holde eller bruke slanger de neste fem årene.

Under hovedforhandlingen i starten av februar ble det vist frem to filmsnutter i retten, som tiltalte forklarte at han hadde spilt inn med sin mobiltelefon.

Filmene viser blant annet en dverghamster som blir plassert i slangens glassbur. Slangen hugger til, og kveiler seg rundt hamsteren og kveler den på et par sekunder.

Mener straffen burde vært strengere

Anton Krag i Dyrevernalliansen sier han er fornøyd med at mannen er dømt, men synes straffen kunne vært strengere.

Straffen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.

– Jeg håper dommen uansett vil ha en forebyggende effekt, at reptileiere som vurderer å gjøre det samme tenker seg om en gang til, sier Krag.

Det var Mattilsynet som sammen med Dyvernalliansen som anmeldte mannen etter at førstnevnte fikk en bekymringsmelding om han hadde matet en kvelerslange med kaniner og dverghamster.

– Mente ikke å plage

Da saken gikk for retten tidligere i februar ble mannen spurt om han hadde noen tanker om hvordan det hele ble opplevd av dyrene som ble plassert hos slangen.

– Jeg hadde ingen tanker om hvordan det opplevdes. Jeg gjorde det fordi jeg ikke fikk tak i noe annet, for å ta vare på dyret jeg har.

Han forklarte at han hadde forsøkt å få kjøpt fryste rotter i flere butikker i østlandsområdet, uten å få tak i det. Dette skjedde mens reptilforbudet fortsatt gjaldt og mannen mente at det den gang var vanskeligere enn før å få tak i fryste rotter.

Husker du? Folkehav møtte opp for å minnes border collien «Tønes» (13 md.)

Han ble også spurt om han synes det var fælt.

– Nei, det er som å se et dyreprogram hvor andre dyr blir tatt. Det var ikke gjort i hensikt av å plage, men for å fôre dyret jeg har.

Mannens forsvarer Ann Gunn Edvardsen ønsker verken å kommentere dommen eller om hvorvidt de vil anke den.