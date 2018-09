Ap-utvalg vil ha flere mottak i tredjeland

2018-09-12

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg har diskutert et kontroversielt forslag om å etablere asylmottak i Afrika. Nå har de konkludert med at de kan gå med på slike ordninger, hvis det er et internasjonalt samarbeid.

Publisert: 12.09.18 13:57

– Vi er en del av et europeisk samarbeid, og kan ikke stille oss på siden. Vi har sagt at dersom det kommer et europeisk eller nordisk samarbeid kan vi tilslutte oss det, sier Gharahkhani om debatten om asylsentre i Afrika, og understreker at det er en forutsetning at rettigheter oppfylles.

Ap-utvalget vil også gi 5 milliarder, en såkalt solidaritetspott, til å hjelpe flere flyktninger i nærområdene, ta imot flere kvoteflyktninger, og ha flere mottak i trygge tredjeland.

– I dagens Europa er det samarbeid mellom Europa og Tyrkia. Vi ønsker flere slike avtaler enten alene, i Nordisk eller Europeisk samarbeid. Og skal vi returnere asylsøkeren tilbake til et trygt tredjeland, skal det være i tråd med våre internasjonale forpliktelser, sier Gharahkhani.

Innstillingen til utvalget var enstemmig. Den skal nå ut til partiorganisasjonen, som skal ta stilling til den.

Strammer inn familiegjenforening

Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg konkludert med at «Subsidiær beskyttelse vil gi midlertidig opphold med begrensinger på familiegjenforening."

Det betyr at de skal dele flyktninger opp i to grupper: de som er personlig forfulgt, og de som er på flukt på grunn av generelle årsaker, som krig, katastrover og liknende.

– Det ene er inntektskrav til de som skal søke om familietablering, det andre er tilknytningskravet, og det siste er hvor lenge de skal være her før de kan søke om familiegjenforening, sier Gharahkhani, og viser til at Sverige også har strammet inn familieinnvandringen.

– Har solidaritetspott,

Så de som er på flukt fra krig vil ikke ha samme krav på beskyttelse og familigjenforening som flyktninger som er personlig forfulgt av regimer osv.

Har vært splittet om Afrika-mottak

I over et halvt år har Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg jobbet med å samle et dypt splittet parti i innvandringspolitikken, og meisle ut partiets nye asyl- og integreringspolitikk. Striden om hvorvidt det skal kunne opprettes asylsentre i Afrika, har vært sentral.

Onsdag er første del av innvandringspolitikken klar: Asyl- og flyktningpolitikken. Det er nettopp dette det har vært mest strid om i partiet, der tunge lokallag har stått steilt bak flere asylopprør, og lagt seg på en langt mykere linje enn utvalgsleder Masud Gharahkhani, Aps innvandringspolitiske talsperson.

Bakgrunn: Dette har utvalget jobbet med, og her har slagene stått.

Da Masud Gharahkhani sa at Arbeiderpartiet åpner for asylmottak i Afrika under en inspirasjons-tur til Danmark i mai, vakte det oppsikt både i og utenfor partiet.

Flere motsatte seg et slikt forslag, blant annet Abdullahi Mohamed Alason i Aps migrasjonsutvalg, som sammenliknet asylmottak i Afrika med Guantánamo. Han beklaget siden ordbruken.

EU diskuterer å opprette mottakssentre i Nord-Afrika, som en måte å håndtere flyktningsituasjonen på. Dette åpnet regjeringen for å støtte i juni.

Kritikere har pekt på at det afrikanske kontinentet allerede har svært mange flyktninger å ta hånd om, og flere land har allerede sagt nei til en slik avtale.

Asylopprør og barns beste

Kjernen til de største uenighetene om innvandring innad i Ap er barns beste. Flere lokallag har ønsket å vekte barns beste tyngre opp mot innvandringsregulerende hensyn i asylsaker, og sendt innspill om dette til migrasjonsutvalget.

Tunge Ap-lag som Trondheim, Bergen og Oslo har ønsket å gjeninnføre det såkalte rimelighetsvilkåret, som innebærer at enslige mindreårige ikke skal kunne bli sendt tilbake til internflukt i hjemlandet.

Etter at Ap var med regjeringen på å fjerne det, har flere barn fått midlertidig opphold og blitt sendt tilbake etter fylte 18 år. Dette førte til internt asylopprør på Ap-landsmøtet i fjor, og Ap-ledelsen ble til slutt presset til å snu om de såkalte «oktoberbarna», slik at 139 personer får søknadene behandlet på nytt.