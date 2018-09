16-åringer bør få lov til å kjøre mopedbil, foreslår regjeringen. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB SCANPIX.

Regjeringen vil la 16-åringer kjøre mopedbil

2018-09-27

Nok et forbud står for fall: Regjeringen vil åpne opp for at 16-åringer kan kjøre mopedbil. – Det kan bidra til økt trafikksikkerhet, mener Frp-talsmann.

NTB

Publisert: 27.09.18 10:40

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet sende et forslag på høring som går ut på at aldersgrensen for å kjøre mopedbil senkes til 16 år, opplyser Frp.

– Jeg mener det helt klart er en fordel at 16-åringer kan få kjøre mopedbil. Det vil gi mer erfaring og bedre kjøreferdigheter. De vil lære å beherske en bil, lese og forstå trafikken slik at overgangen til en ordentlig bil vil bli langt enklere når de fyller 18 år, sier partiets veipolitiske talsmann, stortingsrepresentant Tor André Johnsen.

I dag må man være 18 år gammel for å kjøre mopedbil over 150 kg.

– Jeg vil hevde at det også er vesentlig tryggere og sikrere med en mopedbil enn en moped, sier Johnsen.