Hovedverneombud: – Ansatte føler seg misbrukt i varsel mot Thorkildsen

Einar Osnes, hovedverneombud i Utdanningsetaten, reagerer på påstander i varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og sier flere ansatte ikke kjenner seg igjen i dem.

Flere ledere i Utdanningsetaten har sendt et anonymt varsel til Oslo kommune om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), der de går de langt i å kritisere byrådens lederstil.

Varslerne reagerer også på håndteringen av et varsel som kom inn i 2014 om skoleleder Astrid Søgnens lederstil, og fryktkultur i etaten. Dagsavisen skrev om varslet tidligere i år. Dette ble undersøkt av kommunen, men raskt lagt bort. Senere har byrådsavdelingen til Thorkildsen igjen åpnet undersøkelser av arbeidsmiljøet i Søgnens etat.

Varslerne mot Thorkildsen skriver at « Det er en forståelse i hele Utdanningsadministrasjonen at arbeidsmiljøundersøkelsen kun tjener det formålet å kvitte seg med etatsdirektør Astrid Søgnen»

– Jeg synes det er ganske stygt når man uttaler seg på vegne av andre man ikke har snakket med. Utdanningsadministrasjonen består av over 200 mennesker, og jeg har snakket med flere ansatte som sier de ikke har den samme forståelsen av dette, sier hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten til VG.

– Nødvendig med kartlegging

Osnes sier til VG at han har blitt kontaktet av 8–10 personer i etaten om forholdet, som har ulike innvendinger.

– De føler at de er misbrukt i denne saken, sier han.

De som varslet om Thorkildsen reagerer på at det skal settes i gang en ny undersøkelse på bakgrunn av en anonym uttalelse som «allerede er undersøkt og utkvittert for fire år siden». Osnes er uenig:

– Det varslerne da sier, er at Utdanningsadministrasjonen som helhet står bak dem og mener dette. Men jeg opplever at folk kommer til meg og synes det er veldig fint at man får en undersøkelse av forholdene. Enten fordi det er grunnlag for tiltak, eller fordi vi ønsker å komme oss videre, sier Osnes.

Det er konsulentselskapet PWC som skal kartlegge arbeidsmiljøet i etaten. Osnes sier han oppfatter at de skal kartlegge kulturen i etaten, ytringsklima og måten man jobber på.

– Når det har kommet fram så mye i denne saken, så er det absolutt nødvendig at dette blir fullført på en ordentlig og grundig måte. Jeg opplever det mest som en måte å komme videre på når det har vært så mange beskyldninger, sier han.

– Det er da noen som ikke ønsker den kartleggingen, og jeg registrerer det.

– Går løs på varslerne

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten vil ikke kommentere kritikken mot de anonyme varslerne.

Det vil heller ikke assisterende direktør Dag Hovdehaugen i Utdanningsetaten, som sier han ikke kjenner varslernes identitet. Patrick Stark, også assisterende direktør, sier han ikke kan forsøke å finne ut hvem de som har varslet anonymt er slik at de kan kommentere kritikken, uten å bryte arbeidsmiljøloven.

– Jeg kan hverken kommentere eller tolke det varslerne anfører. For øvrig stiller jeg meg undrende til at hovedverneombud for alle oss som er ansatt i Osloskolen går løs på varslerne og konkluderer i forhold som angivelig er omtalt i varselet, skriver han i en e-post til VG.

– Merkelige tilstander

Hovedverneombud Osnes reagerer også kraftig på hvordan utdanningsetaten har håndtert kommunikasjon rundt konflikten mellom Thorkildsen og Søgnen.

Mandag publiserte NRK en sak om den private stiftelsen Forandringsfabrikken, og hvordan Thorkildsen, som tidligere har jobbet som spesialrådgiver for dem, har brukt tjenester fra sin tidligere arbeidsgiver. Dette var også en del av varselet fra lederne i Utdanningsetaten.

I en e-post til NRK hevder kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten at byråd Inga Marte Thorkildsen ba dem å anskaffe tjenester fra hennes eks-arbeidsgiver, og at dette var juridisk krevende.

– Jeg synes det ikke bare er rart, men kritikkverdig, at en kommunikasjonsdirektør i Utdanningsadministrasjonen begynner å prosedere saken uten at varslingsutvalget har sett på det ordentlig, ved å gå ut i mediene og kommentere varselet, sier Osnes.

– Jeg går ut ifra at hun har fått tillatelse fra utdanningsdirektøren til å kommentere det nå. Varsler skal behandles i varslingsmottaket, der man skal finne ut om det er hold i dem, og den som er beskyldt skal ha mulighet til å kommentere.

Han kaller det hele rart og uryddig.

– Det er helt merkelige tilstander, avslutter han.

Kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen skriver i en e-post til VG at svært mange journalister har spurt etaten om samarbeidet med Forandringsfabrikken.

– Det er ikke opp til meg å vurdere om informasjonen journalister etterspør, stammer fra varselet, skriver hun.