Siv Jensen om innvandringspolitikken: – Skjer på våre premisser

NTB

Publisert: 03.03.18 12:41

Frp-leder Siv Jensen kommer med et stikk til dem som mente partiets innvandringspolitikk måtte skrinlegges og at økonomien ville bli ødelagt hvis Frp fikk makt.

– Det var lenge en vedtatt sannhet at Frps innvandringspolitikk måtte legges i skuffen om vi noen gang skulle få makt. Nå har vi gjennomført en historisk innstramming det bare er mulig å finne sidestykke i i våre egne forslag i Stortinget opp gjennom historien, sa Frp-leder og finansminister Siv Jensen i en tale til Frps landsstyre lørdag formiddag.

Hun kom med et stikk til pressen, som hun mener antydet at Frp «måtte tape» på innvandringsområdet og flytte seg mot sentrum i regjeringsforhandlingene med Venstre.

– Slik har det ikke gått. Norges innvandringspolitikk formes på Frps premisser, sa Jensen til jubel fra de frammøtte landsstyrerepresentantene.

Styrt med stødig hånd

Hun mener Frp også har vist politiske motstandere og «bedrevitere» at Frp leverer og viser til at partiet ble gjenvalgt etter sine fire første år i regjering.

– Det har blitt advart mot alt fra en økonomi ute av kontroll til et mer homofiendtlig samfunn, om vi fikk styre landet. Men slik har det ikke gått. Vi har styrt landet stødig gjennom det mest alvorlige oljeprisfallet på 30 år og håndtert den største asylkrisen siden andre verdenskrig, sa Jensen.

Bilistenes parti

Framover mener hun imidlertid at partiet må vise fram mer av bredden i det de står for. Hun trekker fram kunnskap og skolepolitikk – spesielt yrkesutdanning – som områder Frp må løfte fram. Hun viste også til at Frp skal være «bilistenes parti».

– Frp skal være like god på samferdsel de neste fire årene som vi har vært de fire forrige. Den historiske transportplanen på over 1.000 milliarder ligger til grunn. Det sikrer at vi skal bygge rekordmye vei i årene som kommer. Frp er bilistenes parti!, sa Jensen.

Klimautfordringen er reell

Til tross for dette skal Frp-velgerne også være sikre på at de får en god miljøpolitikk på kjøpet når de stemmer på partiet.

– Frp kommer aldri til å kjempe for miljøtiltak som skaper store problemer i hverdagen til folk flest. Men velgerne skal ikke la være å stemme på Frp fordi vi ikke er til stede i viktige politiske debatter. Klima og miljø er et slikt område, sa Jensen.

– Klimautfordringen er reell. Derfor skal vi være med og bidra på en konstruktiv måte til å redusere utslipp og begrense den menneskeskapte påvirkningen på klima og miljø, sa hun, men la til:

– Men Norge trenger ikke lytte til Arbeiderpartiets miljøradikale venner i MDG som sier at vi enten må velge mellom arbeidsplasser eller miljø, mellom industri og utslipp, mellom gulrot og pisk, sa Frp-lederen.