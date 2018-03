SOLSKINNSDAG: Sola strålte fra skyfri himmel i Kirkenes lørdag. Helga Pedersen skulle gjerne vært på skitur, men synes en helg med et samlet Finnmark Ap mot den omstridte sammenslåingsavtalen - er en god erstatning. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Fylkes-bråket: Full Ap-strid i nord

Publisert: 04.03.18 01:29 Oppdatert: 04.03.18 07:31

KIRKENES (VG) Helga Pedersen hadde egentlig tenkt å trappe ned politikken. Men fristelsen til å bidra mot avtalen om sammenslåing ble for stor. I helga sier et nærmest samlet Finnmark Ap nei til avtalen med Troms.

Selv om sammenslåingen av Finnmark og Troms for lengst er vedtatt av Stortinget, blir det et nærmest samlet årsmøte i Finnmark Ap som sier nei når den omstridte avtalen skal stemmes over på søndag.

Noen dager i februar så det helt åpent ut om partiet ville støtte den fremforhandlede avtalen som også Finnmark-delegasjonen sa ja til etter meglingsmøtene med Troms på Gardermoen.

Ap-dominans

Men så bråvåknet den nye lederen i Tana Ap, Helga Pedersen og en hel rekke av hennes lederkolleger rundt i det svært Ap-dominerte fylket. Her kom 16 av 19 ordførere fra Arbeiderpartiet etter kommunevalget i 2015. I tur og orden har de aller fleste av dem sagt nei til sammenslåingsavtalen.

Den massive motstanden mot en fylkesavtale med Troms, der Finnmark sitter igjen med ansvaret for litt samferdsel, klima, folkehelse og nordområde-utvikling, gjør at årsmøtet vil vrake avtalen på søndag.

Det gjør Helga Pedersen mer tilfreds enn på lenge - i et Arbeiderparti som har hatt sitt å stri med siden katastrofevalget i høst.

– Jeg er veldig glad for at Finnmark Ap er så tydelig og samlet mot denne avtalen. Men fortsatt har vi store utfordringer foran oss. Først nå begynner oppgaven med å stille regjeringen til ansvar. Nå må regjeringen ta jobben med å ta denne saken videre, sier Helga Pedersen til VG.

Helga Pedersen gikk selv i bresjen for flere kommunesammenslåinger da hun var fremtredende rikspolitiker og Ap-nestleder for noen år siden.

– Hva er da så feilslått med en fylkessammenslåing?

– Forutsetningen for kommunesammenslåinger, som jeg fortsatt er for, er at folk støtter dette lokalt. Men jeg har hele tiden vært klar på at en sammenslåing med Troms er ikke Finnmark tjent med. En slik sammenslåing har heller ingen forankring i folket. I stedet er det et opprør mot den. Jeg opplever heller ikke noen enorm entusiasme i Troms, svarer Pedersen.

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), skrev først under på den utskjelte sammenslåingsavtalen under forhandlingene på Gardermoen. Hun sa rett ut på talerstolen i Kirkenesat hun ikke opplevde særlig parti-solidaritet fra sine partifeller i Troms under forhandlingene om avtalen.

– Å bli utskjelt av våre egne har vært ille. Men møtet med våre egne kamerater i Troms har vært tyngre. Det har vært nedslående og trist. Vi er blitt møtt med arrogant avvisning av våre analyser og velbegrunnede forslag til løsninger, sa Vassvik. Hun høstet stående applaus for sitt innlegg.

Fylkesordføreren sier at opplevelsen ikke gir noe godt grunnlag for prosessen med å slå sammen de to fylkespartiene.

– Jeg har registrert at sentrale partifolk i ettertid har sagt at konflikten mellom Troms Ap og Finnmark Ap ikke er partiledelsens ansvar. De ser vel nå at dette har vært en uklok strategi, sa Vassvik.

Aksepterer ikke ordbruken

Fylkesleder i Troms Ap, Cecilie Terese Myrset, er gjest fra nabofylket på årsmøtet. Hun reagerer sterkt på Vassviks angrep på forhandlerne og partifellene fra Troms.

– Jeg aksepterer ikke den typen karakteristikker som Vassvik kommer med. Vi må kunne være uenige, det er dette demokratiet dreier seg om uten å omtale hverandre på den måten. Jeg kjenner slett ikke Willy Ørnebakk (fylkesrådsleder i Troms fra Ap) som noen arrogant forhandler. Han opererer ikke på vegne av seg selv, men på vegne av fylkestinget og fylkesrådet i Troms, sier Myrset til VG.

Partisekretær Kjersti Stenseng, som er gjest på årsmøtet fra Ap sentralt, sier at partikontoret vil gjøre sitt for å hjelpe de stridende fylkespartiene.

– Troms og Finnmark skal få all den hjelp de ønsker i det videre arbeidet, sier Stenseng til NTB.

Savner logikk

Helga Pedersen er mest opptatt av å rette skytset mot regjeringen.

– Det finnes ikke noen logikk i dette. Rogaland og Møre og Romsdal skal fortsette som selvstendige fylker, mens andre skal slås sammen - gjerne mot sin vilje.

– Nå legger dere i Finnmark Ap den nye fellesnemnda som skal forberede sammenslåingen i hendene på kommunalminister Monica Mæland. Er ikke det risikabelt for Finnmarks tyngde og innflytelse?

– Regjeringen lovet før valget en balansert løsning. Nå må de levere på det. Det er veldig viktig at det blir likt antall representanter fra Troms og Finnmark i den fellesnemnda som nå skal settes sammen. Det må jo være slik at det er to likeverdige parter som møtes, svarer Helga Pedersen.

AUF alene

På fylkesårsmøtet i Kirkenes var det lørdag kun to-tre representanter fra Aps ungdomsorganisasjon, AUF, som tok til orde for å støtte avtalen om sammenslåing med Troms.

– Vi må løfte blikket og samle oss om muligheter og løsninger, fremfor å dyrke nederlag. Jeg håper dere retter blikket fremover mot et samlet og sterkere nord, sa leder Guro Vollan Nilsen (19) i Finnmark AUF.

– Nå sender vi bare skjebnen til denne avtalen i fanget til kommunalministeren fremfor å være med på å prege den selv, sa en annen AUF-er, Espen Andersen (19).