Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

Mens de under 18 år skal få dekket bruken av diabetes-sensoren FreeStyle Libre, må resten betale den årlige kostnaden på rundt 16.000 kroner selv. – Uforståelig og diskriminerende, sier Diabetesforbundet.

Diabetesforbundet har jobbet lenge for å få på plass en refusjonsordning for den populære diabetes-sensoren, som kom på markedet for to år siden. I stedet for å stikke seg i fingeren, fester brukeren en sensor på overarmen, og måler blodsukkeret med en liten avleser (se faktaboks).

I mai besluttet Beslutningsforum for nye metoder at alle under 18 år skal få dekket den årlige kostnaden på rundt 16.000 kroner.

– Ferske tall viser at 78 prosent av alle som har diabetes, ikke når målet for anbefalt langtidsblodsukker. De over 18 år risikerer å få livet forkortet og livskvaliteten redusert, fordi de ikke får dette hjelpemiddelet, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

– Har ikke råd

Ny dansk forskning viser at mange voksne har fått bedre langtidsblodsukker med flash glukosemåling , systemet som FreeStyle Libre baserer seg på.

Dette er FreeStyle Libre * Et flash glukosemålingssystem (FGM), som ble introdusert i Norge for to år siden. * Brukeren fester sensoren på overarmen, og leser av blodsukkeret med en trådløs avleser. Sensoren og avleseren sier også noe om trenden til blodsukkeret – om det er stabilt eller på vei opp eller ned. Alle data lagres tre måneder tilbake i tid. * Sensoren er refundert i blant annet Sverige, Danmark, Finland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Sveits, Østerrike og Storbritannia. I Norge er det kun personer under 18 år som får dekket kostnadene.

Kristin Sandby (52) fikk diabetes type 1 for seks år siden, og har problemer med å kontrollere blodsukkeret. Hun ønsker å ta i bruk sensoren, men har ikke råd til å betale kostnaden selv.

– Jeg skulle gjerne hatt FreeStyle Libre for å slippe gamlemetoden, og enklere kontrollere blodsukkeret. I dag må jeg stikke meg i fingeren ofte, men får likevel lett føling. Jeg føler meg mislykket som prøver å regulere blodsukkeret etter beste evne, men ikke får det til, sier Sandby.

– I tillegg til at det er ubehagelig å ha høyt blodsukker, er jeg engstelig for mulige langtidseffekter, som for eksempel økt risiko for hjerte- og karsykdommer.

– Prioriterte barna først

Lederen i «Beslutningsforum for nye metoder» sier at prinsippet om å la finansieringsansvaret følge behandlingsansvaret er vanskelig, og foreløpig ikke avklart for medisinsk utstyr utenfor sykehus.

– Barn med diabetes skiller seg litt ut fordi de svært ofte følges opp i spesialisthelsetjenesten, sier Stig A. Slørdahl.

Beslutningsforum sendte i desember en formell henvendelse til Helse- og omsorgsdepartementet , som har satt i gang et utredningsarbeid for å kunne avklare finansieringsansvaret.

– I påvente av de prinsipielle avklaringene har Beslutningsforum prioritert barn, som helt klart er spesialisthelsetjenestens ansvar opp til fylte 18 år, sier Slørdahl.

Leveringsstopp for nye kunder

Det er grunn til å tro at antall brukere under 18 år vil øke, men for nye kunder er det leveringsstopp, opplyser leverandøren Abbott .

– Refusjonsordninger i flere land har ført til økt etterspørsel, noe som har resultert i leveranseproblemer. Eksisterende kunder kan bestille to sensorer per ordre, men nettbutikken er stengt for nye kunder. Abbott har økt produksjonen og håper å få løst problemet i løpet av sommeren, heter det i en uttalelse fra Abbott, som beklager situasjonen.