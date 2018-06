Eva Emilie Rolsdorph-Sætre er mer motivert for å jobbe etter at allmenngjøringen av tariff sørget for at hun fikk et kraftig lønnshopp. Foto: Gisle Oddstad

Minstelønn sikret Eva Emilie (19) lønnshopp, men mange bedrifter bryter loven

Tarjei Abelsen

Gisle Oddestad (foto)

Publisert: 30.06.18 16:19

Minstelønn i hotell- og restaurantbransjen sikret Eva Emilie Rolsdorph-Sætre (19) et lønnshopp på 35 kroner i timen. Men 44 prosent av bedriftene Arbeidstilsynet har ført tilsyn med, betaler mindre enn loven krever.

– I februar gikk jeg opp fra 122 til 157 kroner i timen, så nå føler jeg at jeg får mye mer igjen for det jeg gjør. Det er veldig positivt, sier Eva Emilie Rolsdorph-Sætre.

Hun er av mange tusen arbeidstakere innen hotell- og restaurantbransjen som har merket en solid økning på lønnsslippen etter at det 1. januar ble innført minstelønn i bransjen.

Men tall VG har fått fra Arbeidstilsynet viser at svært mange bedrifter betaler ulovlig lave lønninger.

Må følges opp av Arbeidstilsynet

Av de 340 bedriftene som har hatt tilsyn i år, har 44 prosent av bedriftene ikke betalt ut så mye lønn som loven krever.

41 prosent av de 360 bedriftene har også fått en reaksjon fra Arbeidstilsynet for forholdet.

I sommer har LOs sommerpatrulje fokus på akkurat dette temaet, og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var fredag på besøk hos Rolsdorph-Sætre og hennes kolleger på en kaffebar i Oslo sentrum.

Gabrielsen er klar på at myndighetene har en viktig rolle for å sørge for at minstelønnen sørger for en opprydning i bransjen.

– Tallene viser hvor viktig det er med tilsyn og kontroll for å sikre at arbeidstakerne får den lønnen de skal ha. Vi trenger et tilsyn med ressurser nok til å gjøre denne jobben, sier Gabrielsen.

Han mener at tallene også viser at mange bedrifter ikke har fått med seg den nye forskriften som allmenngjør tariff.

– Dette viser hvor viktig LOs sommerpatrulje er for å informere om rettighetene i arbeidslivet. Det er veldig bra at Arbeidstilsynet er aktive i å følge opp allmenngjøringsvedtaket, sier LO-lederen.

Mer verdt å jobbe

For Eva Emilie har jobb-hverdagen blitt bedre etter lønnshoppet i vinter.

– Det gir mer motivasjon for å komme på jobb. Jeg får mer igjen for den jobben jeg gjør, og det føles deilig særlig når jeg har vært her så lenge som jeg har, sier Rolsdorph-Sætre som har vært hos Espresso House i snart tre år.

Hun hadde ikke tenkt spesielt mye over at lønnen burde vært høyere før lønnshoppet kom, men merker at det bidrar til å holde på det gode stemningen på jobb.

– Det er mer verdt å komme på jobb nå, og før var det særlig når var mye å gjøre at man kanskje følte at man sleit for litt lite, sier hun.

At unge arbeidstakere får et positivt møte er også et av målene LO hadde for minstelønnen, men like viktig er det at seriøse bedrifter skal konkurrere på like vilkår.

– Ambisjonen er at de seriøse ikke skal bli utkonkurrert av de som utnytter arbeidskraft, dumper lønninger og tar inn arbeidere på vilkår vi ikke vil ha i norsk arbeidsliv, sier Gabrielsen.