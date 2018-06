NU KOMMER DET: Slår de gunstigste prognosene til, kan store deler av Finnmark og Troms får 15–20 grader neste uke. Her fra en sommernatt utenfor Vadsø. Foto: / BJØRN ERIK RYGG LUNDE

Mer godvær – og nå kommer varmen også til Nord-Norge!

Publisert: 29.06.18 13:45

INNENRIKS 2018-06-29T11:45:53Z

Folk i Nord-Norge har stått i storm og regn og sludd i sommer, men nå kommer endelig godværet nordover. Helt til Nordkapp!

– Ja, kommende uke kan folk reise hvor de vil i hele Norge og få godvær, ler meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

Sjekk været på Pent.no!

Mer varme onsdag

I Nordland vil folk merke en viss omlegging allerede i helgen. Da kommer varmere luft sørfra og hever temperaturen.

– Men så får vi en liten nedgang med et lavtrykk mandag og tirsdag. Og deretter viser prognosene at den virkelige varmen kommer i nord, forklarer hun.

De mest optimistiske prognosene fra Det europeiske værsenteret i England viser at store deler av Finnmark og Troms og Nordland ligger over 20 grader mot slutten av neste uke. Kyststrøkene – for eksempel Tromsø – kan nå 15–20 grader, altså ifølge tidagersvarslene.

Fortsatt 30 pluss i Oslo

– Husk – dette er langt frem i et værvarsel. Det ligger lavtrykk ute i havet som likevel kan kaste om på disse prognosene. Men uansett har vi bra belegg for at neste uke vil gi slutt på det dårlige været i Nord-Norge, her har det vært 5–6–7 plussgrader og regn og storm. Nå kommer en helt annen værtype, lover Aabrekk.

Hun tror at Oslo typisk vil få tilsvarende maksimumstemperatur neste uke som de har hatt denne uken – altså rundt 30 grader, mens Bergen vil toppe rundt 25 grader.

Høytrykk fra sør

Prognosene for neste uke er ganske sikre, i alle fall fram til fredag, istemmer kollega Roar Teigen, som tilrettelegger månedsvarsel for kraftbransjen.

– Sør-Norge er stadig preget av en serie med høytrykk som kommer fra sørvest, fra Azorene vest for Portugal. Dette er også tilfelle i neste uke, og noen prognoseløsninger tilsier at dette kan fortsette, men andre spriker mer, forklarer han.

Særlig har Det europeiske værsenteret de siste dagene ment at nye høytrykk mot Norge var sannsynlig også andre uke i juli.

Tørken fortsetter

– Men sannsynligheten for det er kanskje bare 35 prosent. Jeg har mer tro på en moderat omlegging til mer lavtrykk fra vestlig og sørvestlig retning. Ikke veldig vått, men litt mer nedbør på kysten i vest og nordover.

Denne værtypen gir ikke ro i sjelen for stadig mer nervøse bønder på Østlandet, som knapt har sett regn siden første del av mai.

Video: Redningsaksjon i full storm

– Den omleggingen jeg anser mest sannsynlig for uke to i juli, betyr heller ikke nevneverdig for bedring av skogbrannfaren, påpeker Teigen.

For siste halvdel av juli tør han ikke anslå utviklingen – til det spriker de sommerlige prognosene for mye.