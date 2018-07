Innbruddstyv stengt inn i bod av beboere

Publisert: 01.07.18 11:24

INNENRIKS 2018-07-01T09:24:39Z

Da beboerne i Trondheim sentrum oppdaget en innbruddstyv søndag formiddag, tok de saken i egne hender.

Søndag formiddag fikk politiet en melding om en mulig innbruddstyv som hadde returnert til sitt eget åsted.

– En beboer ringte hit og sa at de hadde låst inn en tyv. Jeg har ikke sett noe avhør, men de sier at de hadde innbrudd i går, og at det er en tyv som har kommet tilbake i dag. Tyven ble låst inn i en bod, sier operasjonsleder Viola Elverum i Trøndelag politidistrikt til VG.

Politiet dro til stedet og fikk kontroll på den mistenkte, som nå er siktet i saken.

– Dette skjedde i Trondheim sentrum, så vi var på plass ganske raskt. Det er ikke klart hvorvidt han har tatt noe, sier Elverum.

Hun opplyser videre at den siktede er en kjenning av politiet. Ingen skal ha blitt skadet under konfrontasjonen med den siktede.