Jan Henry T. Olsen er død, 61 år gammel. Foto: Syversen, Jens-Erik

Tidligere fiskeriminister Jan Henry Olsen er død

Publisert: 10.07.18 13:27

Jan Henry T. Olsen er død, 61 år gammel. Han var fiskeriminister i den mest avgjørende perioden i norske fiskerier i moderne tid.

– Det er trist å meddele at min og vår kjære Jan Henry gikk bort tidlig i morrest – trist for oss, men familien er enig om at det er en lettelse for han at han omsider har fått fred for alle plager som sykdommen påførte han, skriver kona, Laila Lanes på Facebook .

Jan Henry T. Olsen var fiskeriminister for Arbeiderpartiet fra 1991 til 1996, og ble kjent langt utenfor landets grenser da han før forhandlingene om et utkast til medlemskap ga sitt ord på at han ikke skulle gi bort en eneste fisk til EU. Fra da av ble han kalt «No- fish-Olsen», et klengenavn som ble spredt rundt i verden av de internasjonale nyhetsbyårene.

Fra nei til ja

Da den 36 år gamle ferske fylkesordføreren fra Troms erstattet Oddrun Pettersen som fiskeriminister, var han regjeringens eneste nei-mann. Han fikk stor tillit og i praksis vetorett over EU-avtalen fra statsminister Gro Harlem Brundtland.

Statsministeren gjorde det klart at regjeringen ikke ville anbefale norsk medlemskap med mindre fiskeriministeren snudde og sa ja.

Olsens ja-standpunkt kom under et dramatisk nattlig forhandlingsbrudd der det også kom fram at Norge hadde tilbudt Spania 2.000 tonn fisk. Jan Henry T. Olsen fortsatte som fiskeriminister til Brundtlands tredje regjering gikk av i oktober 1996.

Hektisk karrière

Da vendte han tilbake til hjembyen Tromsø og startet som seniorkonsulent i Bedriftskompetanse. Han skapte seg raskt en karriere som investor og styremedlem i en rekke fiskeribedrifter, ble administrerende direktør i Tromsø Idrettslag i 2003, senere fylkesarbeidssjef og prosjektmedarbeider for den nordnorske «ambassaden» i Brussel. Etter prosjektperioden i Brussel ble han spesialrådgiver i Storebrand.

Åpen om demens

Det var her den litt glemsomme og alltid distré 51-åringen gikk på en smell. Han mestret ikke lenger jobben. Bedriftslegen sendte ham til utredning, men det skulle gå lang tid og mange ulne svar før den endelige diagnosen kom. Jan Henry T. Olsen led av Alzheimers sykdom.

Det vakte enorm oppmerksomhet da den tidligere fiskeriministeren valgte å være åpen om sin fortsatt tabubelagte sykdom. Nyheten kom i et intervju med Nordlys 12. mars 2008. Halvannet år før hadde han giftet seg med NRK-journalist Laila Lanes.

Bok og film

Ekteparet brukte tiden fram til sykdommen tok overhånd til å gi demens og Alzheimers et ansikt. I 2009 kom boken «Skynd deg å elske» der ekteparet bød på seg selv og ga en åpen og ærlig framstilling av hvordan det er å bli rammet av folkesykdommen som årlig rammer 10.000 nordmenn.

To år senere kom filmen «Skynd deg å elske» der filmskaperen Hilde Korsæth fulgte paret i ett turbulent år før sykdommen tok overhånd. Jan Henry T. Olsen tilbrakte sine siste år på sykehjem i Tromsø. Han etterlater seg en sønn og en datter fra sitt første ekteskap.