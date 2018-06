DATOVANNING: Oslo kommune innfører datovanning, det vil si at man har mulighet til å vanne med spreder eller vannslange annenhver dag. Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Vanningsforbud i Oslo opphevet

Publisert: 28.06.18 19:32

INNENRIKS 2018-06-28T17:32:50Z

Oslo kommune har opphevet vanningsforbudet, da de har fått nok tilgang til CO₂, men innføre begrensninger på vannforbruket.

Vann- og avløpsetaten i Oslo har fått nok CO₂ til at de opphever forbudet mot hagevanning. Forbudet varte i fire dager.

Selv om forbudet er opphevet, vil de likevel innføre begrensninger på vannforbruket.

– For å dempe vannforbruket innfører vi derfor datovanning med tidsbegrensning fra 28. juni klokken 21:00, skriver de i en pressemelding .

Datovanning betyr at man har mulighet til å vanne med spreder eller vannslange annenhver dag.

– En vannspreder med normalt trykk bruker rundt 1000 liter i timen. Når en gjennomsnittlig innbygger i Oslo forbruker 160 liter i døgnet forstår man at bruken av vannspredere gir et stort ekstraforbruk av vann, heter det i pressemeldingen.

Takker innbyggerne

Datobanning innebærer at husstander med oddetallsnummer får vanne på oddetallsdatoer mellom klokken 21 og 23. Husstander med partallsnummer kan vanne på partallsdatoer i samme tidsrom.

– Vi vil takke innbyggerne i Oslo for at de har tatt ansvar og overholdt hagevanningsforbudet. Vi ser at vannforbruket har gått ned under forbudet, og det har hjulpet oss med å sikre byens vannforsyning, sier fungerende avdelingsdirektør Frode Hult, i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune til NTB.

Det er fremdeles tillatt å vanne med vannkanne til alle tider.

Kommunen ber innbyggeren om å prioritere vanning av blomster og busker fremfor plen, og at de vanner helst om kvelden.

De ber også innbyggerne med å vente med å vaske bilen, huset, terrasser og lignende til datovanningen er opphevet.