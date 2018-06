SVARER LEDERARTIKLENE: Sylvi Listhaug (Frp) ble beskyldt for en grovt misvisende tekst på Facebook i forrige uke. Nå svarer hun. Foto: Mattis Sandblad

Listhaug: Ingenting av det jeg har sagt, er feil

NTB

Publisert: 18.06.18 11:28 Oppdatert: 18.06.18 12:01

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) slår tilbake mot flere lederartikler, blant annet i VG, som kritiserte henne for å uttale seg «mot bedre vitende» om et tidligere sykehjem i Oslo.

– Dette er ikke første gang anklager og merkelige påstander kommer i min retning fra norske medier, kommentatorer og andre forståsegpåere. Taus er jeg ikke, og det kommer jeg heller ikke til å bli, skriver Listhaug i en epostkommentar sendt til NTB og flere andre medier.

VG har bedt om et intervju med Frp-representanten, men har foreløpig ikke fått svar på denne henvendelsen.

Aftenposten, VG, Dagsavisen, Nationen og Stavanger Aftenblad tok på lederplass lørdag et kraftfullt oppgjør med stortingsrepresentant Sylvi Listhaug .

Bakgrunnen var et innlegg Listhaug publiserte på Facebook etter at 60 beboere ved St. Halvardshjemmet i Oslo i forrige uke flyttet til et mer moderne sykehjem med enkeltrom og private bad.

«Ap og byrådet i Oslo kastet ut de eldre på St. Halvardshjemmet. Beboere og pårørende gråt. Nå bruker de sykehjemmet til overnattingstilbud til romfolk. Eier dere ingen skam!?», skrev Listhaug.

– Ikke feil

– Ingenting av det jeg har sagt eller lagt ut er feil. Jeg ser at også VG erkjenner såpass i sin leder, skriver Listhaug, som retter sitt skyts mot det rødgrønne byrådet i Oslo.

VG skrev på lederplass lørdag at hver setning i Listhaugs innlegg «i og for seg er riktig». Avisen mener likevel at Listhaug formulerer seg «mot bedre vitende», og at det hun skriver er «grovt misvisende».

Men Listhaug står på sitt:

– Byrådet i Oslo med Ap og SV i spissen blir tatt med buksene nede, og man forsøker å få saken til å handle om meg istedenfor det den handler om, nemlig at de har kastet ut eldre fra St. Halvardshjemmet og deretter brukt millionbeløp på å huse tilreisende romfolk som kommer til Norge for å tigge og drive kriminalitet, skriver hun.

Kritikerne i helgen gjorde et poeng ut av at det er Justisdepartementet – der Listhaug var statsråd fram til hun mistet stortingsflertallets tillit for knappe tre måneder siden – som har ansvaret for akuttovernattingsplasser til romfolk.

– Ideologi

Listhaug avviser også kritikken om at krav om bad på alle sykehjemsrom ble innført da Listhaug var eldrebyråd i hovedstaden.

– Det er rent tull og tøys at dette handler om et gammelt vedtak. Det gjøres unntak fra regelen om bad på rommet. Hele 550 rom på kommunale sykehjem i Oslo har ikke bad på rommet, og det er ingen planer om å legge ned disse sykehjemmene, skriver hun.

Ifølge Listhaug handler kritikken om «Arbeiderpartiets og SVs kampanje mot private og ideelle aktører som ønsker å gi et godt tilbud».

– De setter ideologi foran de eldres behov. Det gjør vondt å se på.

– Det er et faktum at det er blitt 283 færre sykehjemsplasser i Oslo siden Ap, SV og MDG overtok med støtte fra Rødt. St. Halvardshjemmet ble vedtatt nedlagt i mars 2017. Vi vet det er traumatisk og brutalt for mange eldre å bli flyttet på denne måten, skriver den tidligere innvandrings- og integreringsministeren.

«Listhaug lyver»

Dagsavisen mener Listhaug med viten og vilje lyver i sin fremstilling på Facebook. Avisen skriver at det er Listhaug som ikke eier skam, og at hun «fyrer oppunder et allerede glødende hat».

Nationen mener at Listhaug «dikter og forvrenger» og anklager den tidligere justisministeren for å komme med et populistisk utspill.