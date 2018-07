SPRER SEG: Brannvesenet jobber på spreng med å få kontroll over en skogbrann på Vikanes i Lindås kommune. Foto: Geir-Åge Follesø

Skogbrann ute av kontroll utenfor Bergen - evakurerer boliger

Publisert: 07.07.18 18:22 Oppdatert: 07.07.18 18:46

På Vikanes i Lindås kommune utenfor Bergen er en skogbrann lørdag ettermiddag ute av kontroll.

– Brannen sprer seg oppover fjellsiden. Fem hus er i ferd med å bli evakuert, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt , Bjarte Rebnord til VG.

Ifølge NTB er det også evakuert personer på to hytter.

Like over klokken 18 opplyser politiet at to brannhelikoptre er rekvirert.

– Det er forferdelig bratt der og det går en høyspentledning på toppen, så det er ikke enkelt, sier vaktkommandør ved 110-sentralen i Hordaland, Ronald Drotningsvik, til Bergens Tidende .

Ifølge samme kilde skal også sivilforsvaret ha startet å forberede seg.

Det snakk om en lyng- og skogbrann som sprer seg raskt med vinden, skriver brannvesenet på Twitter.

– Vi trodde først det var en voldsom bråtebrann. Det har spredt seg veldig, veldig fort, og gikk i en voldsom fart oppover fjellsiden, forteller Geir-Åge Follesø, som har god utsikt til brannområdet, til VG.

Brannvesenet fikk melding om brannen 16.55 lørdag ettermiddag.

Ifølge politiet er det ikke mye bebyggelse i området rundt brannen, men noen hytter og hus ligger spredt langs E39.

Som følge av brannen er det redusert fremkommelighet på E39 ved Botsholmneset, opplyser politiet.