Kvinne i 20-årene tiltalt: Slo, sparket og kastet datteren (3) til døde

Publisert: 12.04.18 21:44 Oppdatert: 12.04.18 22:06

Ifølge tiltalen skal moren ha slått, sparket, og stukket sin tre år gamle datter med kjøkkenredskaper. Jenta fikk så alvorlige skader at hun døde på sykehus i juni i fjor.

– Hun har kategorisk nektet straffskyld fra dag én, og mener at skadene på barnet må skyldes fall fra en seng eventuelt kombinert med forhold som har oppstått tidligere, sier kvinnens forsvarer, Torfinn Svanem, til VG.

Natt til 26. juni i fjor sommer ble den tre år gamle jenta fraktet til legevakta på St. Olavs hospital i Trondheim med livstruende hodeskader. Jenta lå i koma i to døgn før hun tilslutt døde av skadene.

Nå er moren tiltalt for grov kroppskrenkelse med døden til følge.

Både barnets mor og stefar ble pågrepet og siktet i saken, og det er nå tatt ut tiltale mot dem begge. I tiltalen mot ekteparet i 20- og 30-årene heter det at moren ved gjentatte anledninger i perioden 14. april til 26. juni i fjor skal ha slått, sparket eller mishandlet jenta slik at hun til slutt fikk livstruende skader.

– Hun har vært løslatt en periode nå, og synes saken og anklagene mot seg er vonde, sier forsvareren.

– Kastet datteren mot seng

Ekteparet er av utenlandsk opprinnelse. Stefaren til barnet har oppholdstillatelse i et annet europeisk land, mens moren har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

I den alvorlige tiltalen heter det at moren blant annet skal ha kastet datteren mot en seng, som skal ha ført til at jenta fikk et kutt i haken som måtte syes med ti sting. Jenta skal også ha blitt truet av sin mor med kjøkkenkniver og gafler, samt blitt slått gjentatte ganger med ulike gjenstander mot kroppen, ifølge tiltalen.

Skadene som førte til jentas død, skal ifølge tiltalen være at jenta ble påført omfattende hodeskader ved at moren flere ganger kastet henne mot gulvet i stua.

Skal ha unnlatt å gripe inn

Stefaren i 30-årene er tiltalt for å ha unnlatt å gripe inn for å stoppe den angivelige volden mot jenta. Han skal heller ikke ha varslet myndighetene om det som hadde skjedd.

Begge to nekter straffskyld for forholdene. De skal begge hevde at jenta skal ha blitt skadet da hun falt ut av senga samme natt som hun ble innlagt på sykehus, eller at skadene kan skyldes et fall fra en veranda i hjemlandet en tid før hun døde.

Dette har blitt tilbakevist av politiet da den endelige obduksjonsrapporten forelå i januar i år. Den konkluderte med at treåringen døde som følge av vold mot hodet.

Det har ikke lyktes VG å få tak i statsadvokat Unni Sandøy, men hun uttaler til Adresseavisen at:

– Vi mener at dette ikke er handlinger som var styrt av et motiv, sier Sandøy.

Mor løslatt - stefar fengslet

Det var stefaren som ringte AMK da jenta mistet bevisstheten i juni i fjor.

– Min klient ringte AMK da han mente at barnet trengte helsehjelp. Ambulansen kom hjem til dem, har hans forsvarer advokat Anders Kjøren tidligere uttalt til VG.

Mannen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i juni 2017. Moren har på sin side vært løslatt med meldeplikt siden februar i år. Hun var før det også løslatt en gang tidligere, i november, men ble pågrepet og fengslet på ny få dager senere.

Statsadvokat Unni Sandøy har tatt forbehold om å nedlegge påstand om tvungen psykisk helsevern for den tiltalte moren.

– Forbeholdet er satt på bakgrunn av at vi ikke har mottatt konklusjonen fra den rettspsykiatriske vurderingen av min klient, sier forsvarer Svanem til VG.

