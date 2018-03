Beboere evakuert etter ras i Troms

Publisert: 29.03.18 06:52

23 beboere i bygda Oldervik i Troms er hentet ut med båt etter et kraftig snøskred.

Beslutningen ble tatt etter at Norges Geotekniske Institutt (NGI) gjorde en vurdering av skredområdet onsdag kveld. Foreløpig er det snakk om en frivillig evakuering, og om lag 20 innbyggere har valgt å bli igjen i Oldervik, opplyser politiet.

– Det er tre grunner til evakueringen. Bygda er isolert på grunn av skredet. I tillegg er det ikke helt utelukket at det skal gå flere skred. Skredet har også tatt med seg høyspentledningen, så store deler av bygda er uten strøm, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt til NTB.

Det ble sendt to båter til bygda som hentet folk ut og fraktet dem til Tromsø. Kommunen har sørget for overnatting for de evakuerte inne i byen.

I løpet av torsdagen blir det gjort en ny vurdering av raset og forholdene i bygda.